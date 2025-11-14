致用高中獎優扶弱 頒發新生入學獎學金總額達250萬

致用高中校長鄒紹騰頒發高達兩百五十萬元，給今年優良新生入學獎學金。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

114學年度新生入學獎學金獲獎學生以國中教育會考1A成績進入致用高中資料處理科就讀，領取12萬元高額入學獎學金；就讀美容科、資料處理科、餐飲管理科、水電技術科等7位學生，各領取6萬元入學獎學金；僑委會獎勵頂尖僑生來臺升讀產學攜手合作僑生專班本校2位印尼僑生、2位越南僑生共計4位僑生，各領取15萬元頂尖僑生獎學金；僑生以第一志願錄取本校共239位，各領取5仟元僑生入學獎學金。114學年度新生入學獎學金、繼續獎勵獎學金總金額高達兩百五十萬。

頒獎典禮中校長鄒紹騰分享學校連續三年入選三好實踐學校，鼓勵同學落實五好四化運動：存好心、說好話、做好事、讀好書及睡好覺；培養學習正常化、品格優質化、技藝純熟化及學習系統效率化；期許每位致用人都成為具備學習力、品格力、專業力、統整力、文化力及創造力的優質青年。

致用高中新生多來自鄰近社區國中，捨棄中部明星高中，學生選擇致用就近入學，除了領高額獎學金外，也享有最完善的師資與設備，每位學生畢業可取得勞動部國家級乙、丙級技術士證照，就學期間獲得許多成長學習機會與取得學校參賽代表機會。

頒獎典禮中校長鄒紹騰與全體師生分享喜悅，日前三好校園再獲教育局蔣局長頒發獎狀，同時鄒校長於十一月七日獲僑務委員會頒發資深優良輔導人員為全國唯一獲獎校長（高中職僅二位獲獎），感謝僑生同學及師生的好表現，讓校長獲獎。

鄒紹騰校長強調，今年本校三年級畢業生升學錄取就讀國立大學、國立科技大學共有四十位學生，當時都領取高額獎學金，就近就讀致用高中，相較於外地明星高中，三年能省下一大筆花費，不但能對家裡經濟有所幫助，也能減少通勤時間，養精蓄銳，擁有更充裕的時間讀書，不需要再多花時間與金錢上補習班。校長同時勉勵所有新生再接再厲，延續致用高中優良傳統，期許三年後學測、統測成績不負眾望，再以優異繁星成績創造致用歷史。