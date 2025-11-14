致用高中獎優扶弱 頒發新生入學獎學金總額達250萬
記者陳榮昌／台中報導
114學年度新生入學獎學金獲獎學生以國中教育會考1A成績進入致用高中資料處理科就讀，領取12萬元高額入學獎學金；就讀美容科、資料處理科、餐飲管理科、水電技術科等7位學生，各領取6萬元入學獎學金；僑委會獎勵頂尖僑生來臺升讀產學攜手合作僑生專班本校2位印尼僑生、2位越南僑生共計4位僑生，各領取15萬元頂尖僑生獎學金；僑生以第一志願錄取本校共239位，各領取5仟元僑生入學獎學金。114學年度新生入學獎學金、繼續獎勵獎學金總金額高達兩百五十萬。
頒獎典禮中校長鄒紹騰分享學校連續三年入選三好實踐學校，鼓勵同學落實五好四化運動：存好心、說好話、做好事、讀好書及睡好覺；培養學習正常化、品格優質化、技藝純熟化及學習系統效率化；期許每位致用人都成為具備學習力、品格力、專業力、統整力、文化力及創造力的優質青年。
致用高中新生多來自鄰近社區國中，捨棄中部明星高中，學生選擇致用就近入學，除了領高額獎學金外，也享有最完善的師資與設備，每位學生畢業可取得勞動部國家級乙、丙級技術士證照，就學期間獲得許多成長學習機會與取得學校參賽代表機會。
頒獎典禮中校長鄒紹騰與全體師生分享喜悅，日前三好校園再獲教育局蔣局長頒發獎狀，同時鄒校長於十一月七日獲僑務委員會頒發資深優良輔導人員為全國唯一獲獎校長（高中職僅二位獲獎），感謝僑生同學及師生的好表現，讓校長獲獎。
鄒紹騰校長強調，今年本校三年級畢業生升學錄取就讀國立大學、國立科技大學共有四十位學生，當時都領取高額獎學金，就近就讀致用高中，相較於外地明星高中，三年能省下一大筆花費，不但能對家裡經濟有所幫助，也能減少通勤時間，養精蓄銳，擁有更充裕的時間讀書，不需要再多花時間與金錢上補習班。校長同時勉勵所有新生再接再厲，延續致用高中優良傳統，期許三年後學測、統測成績不負眾望，再以優異繁星成績創造致用歷史。
其他人也在看
小六生「揮美工刀攻擊女老師」！怒嗆「繳學費來讓妳罵？」原因曝光
社會中心／綜合報導新北市板橋區一所國小昨（13日）在美術課期間驚傳師生衝突。一名美術老師事後在網路發文，指控有學生情緒失控，不但怒罵開嗆她，「當我繳學費來上課是來讓你罵的嗎？」還手持美工刀靠近，甚至踢到她的腳背。新北市教育局今（14日）證實事件確有其事，並說明師生衝突原因。民視 ・ 4 小時前
小六生持美工刀嗆女老師 踹桌喊：繳學費是來讓你罵的嗎
新北市板橋區一所國小發生師生嚴重衝突事件，一名女教師在六年級班級上美術課時，因學生「運動會進場創意帽」被壓爛而發脾氣，雙方言語交鋒後，一名學生情緒失控，不僅踹桌子、持美工刀作勢揮砍，還揮拳威脅並嗆聲「我繳學費來上課是來讓你罵的嗎？」女教師事後驗傷自保，並在社群平台分享這段經歷，引發各界熱議。中天新聞網 ・ 7 小時前
女教師險遭美工刀攻擊！小六生竟踹桌、狠嗆：繳學費是來讓你罵的嗎？
新北板橋區一名女教師，近日於第三節課到國小六年級某班，有學生因「運動會進場的創意帽」被壓爛，氣得對老師發脾氣，而女教師也回應「為什麼要對我發脾氣？」其中一名學生突然爆炸「妳是在罵什麼啦...當老師就了不起嗎」，女教師回應「我是來教書的，不是來接受你們的脾氣的」竟遭學生踹桌子、持美工刀作勢揮砍及揮拳，。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
南韓SKY三名校作弊醜聞連環爆！學生不認為用AI考試、寫作業有問題：不用才是真的吃虧！
正確使用工具，能讓工作事半功倍，但如果濫用或錯誤使用，卻可能讓你走偏和變成投機分子之一。南韓高等教育界近期連環爆出多起醜聞，都與學生利用生成式人工智慧（AI）機器人作弊，幫助自己在學科或考試上獲取高分成績，而且被爆料的學校，還是韓國擁有最高聲譽的「SKY」三名校：首爾大學、延世大學與高麗大學。《中央日報》報導指出，繼延世大學（Yonsei Universit......風傳媒 ・ 1 天前
國小生持美工刀踹桌嗆「當老師了不起」 她心寒驗傷：我是來教書的
國小生持美工刀踹桌嗆「當老師了不起」 她心寒驗傷：我是來教書的EBC東森新聞 ・ 7 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 6 小時前
中職》「玩職棒如果能賺錢，就是神了」 中信兄弟呼應劉保佑金句
La new、Lamigo集團董事長劉保佑曾感嘆：「玩職棒如果能賺錢，就是神了。」2019年Lamigo桃猿受邀前進總統府，當時劉保佑曾向時任總統蔡英文大吐苦水，「經營職棒16年，我賠了16億元。」直言，「這行業（經營職棒球隊）太辛苦了。」自由時報 ・ 7 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
「移植心臟」到「輸年輕男子血」！李連杰、洪金寶神祕復原成謎
近期功夫皇帝李連杰的健康狀況備受關注，尤其是被傳出「移植少林武僧秋風心臟」、「全身貼人造皮」的驚悚傳聞，近日動作巨星洪金寶也被質疑是否和李連杰一樣入院換「設備」，這二位曾在華語動作電影圈占有重要地位的人物，近年多次因身形與健康問題引發討論。然而，近期兩人先後被拍到活動力明顯改善，引起外界再次關注，也讓「奇蹟式恢復」的說法甚囂塵上。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前
李連杰爆不只換心續命「還打少年血」回春！中國「暗黑1技術外流」
娛樂中心／巫旻璇報導于朦朧墜樓事件疑點依舊未解，意外引出了「器官移植一條龍」、「換血返老還童」等各式陰謀論。近期不少中國藝人狀態明顯回升，包括李連杰、洪金寶等人，都被網友形容像「逆齡」般精神奕奕，甚至從重病中完全恢復，讓外界瘋傳他們可能透過「換血」保持年輕。更有中國網紅跳出來聲稱，相關技術是中國合法上市公司的項目，引發熱烈討論。不少網友除了質疑器官與血源從何而來，也提醒外出時務必留意孩童安全。民視 ・ 1 天前
大樂透連16摃！頭獎上看6.7億 命理師揭「5大招財術」：這4生肖超旺
今晚（14日）開獎的大樂透，頭獎仍未開出，已經連續16期摃龜，預估本期大樂透頭獎累積金額預估上看6.7億元，命理師楊登嵙提醒，這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，彩劵行坐方向西及西北財運較旺，千萬不要錯失當億萬富翁的機會。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙也提供5大旺財中獎招式：自由時報 ・ 5 小時前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 1 天前