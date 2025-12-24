致用高中美容科學生學以致用 受邀做歲末寒冬送暖愛心義剪





致用高中陳添旺董事昨日率美容科師生，結合社團舉辦歲末寒冬送暖「愛心義剪」社區巡迴服務，本次服務對象為沙鹿區鹿寮里護安宮鄰近的長輩們。

致用高中今年技藝競賽榮獲金手獎第三名莊采穎同學表示，能和知名的雅頓髮型及邦尼時尚造型的設計師學長姊一起為社區長者義剪，不但可以吸收學長姊的實務經驗，更可發揮學校及校長推行的利他情懷，落實三好實踐校園的精神。

校長鄒紹騰表示，本次愛心義剪活動為擴大社區服務範圍，讓學生發揮在校所學技能，特別安排校友髮型設計師共襄盛舉並與台中港國際獅子會及沙鹿區鹿寮里社區共同舉辦，深入社區服務並秉持著說好話、存好心、做好事三好品德教育實踐精神，長期關懷社會福祉、從事社會公益服務活動的初衷「以技術服務人群，用愛心溫暖人間」的理念，每年帶領約30位學生深入地方社區舉辦義剪活動，讓學生以實際行動付出關懷，親身體驗社區敬老等有意義的活動。

美容科主任周代嘉表示，活動以剪髮為主，搭配肩背按摩舒壓陪伴長輩聊天談心等等，此次關懷活動將服務近200位社區的長輩為寒冬注入一股暖流，美容科長期與業界接軌的技術理念，結合業師指導協同服務讓學生除了藉此一展所學，學以致用，更能從中得到社區服務的經驗和喜悅。

