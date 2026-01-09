致用高中美容科攜手東陽國小 舉辦歲末年終公益義剪活動





致用高中美容科攜手東陽國小，歲末公益義剪深化技職教育與品格教育，為落實技職教育向下扎根，並深化學生品格教育與社會關懷精神，致用美容科日前與東陽國小合作舉辦「歲末年終公益義剪」活動，由美容科師生走入校園，運用專業技能為國小學童提供免費剪髮服務，在歲末寒冬中傳遞溫暖，展現技職教育結合公益服務的學習成果。

活動中，美容科專業教師全程指導下，學生們分組進行義剪服務，從事前溝通、造型建議到實際操作，皆依循專業流程進行，展現良好的技術能力與服務態度。學童在剪髮後煥然一新，臉上露出自信笑容，校園內洋溢著溫馨的年節氣氛。

致用高中校長鄒紹騰表示，技職教育的核心不僅在於技能培養，更重視學生態度與品格的養成。鄒紹騰指出本次活動結合家長委員會吳美玲副會長及HAPPY HAIR髮廊設計師及美容科師生，透過公益義剪活動，學生在真實服務情境中學習責任、尊重與同理心，將課堂所學轉化為服務社會的實際行動，對學生未來進入職場具有深遠影響。

美容科主任周代嘉指出，美容科長期推動「做中學、學中做」的教學模式，結合專業課程與服務學習，讓學生在實務操作中培養溝通能力、應變能力與團隊合作精神。此次與國小合作，不僅提升學生專業實作經驗，也讓技職教育成果實際回饋社區，形成良善的教育循環。

東陽國小吳文芳校長對此次活動表達高度肯定，認為義剪服務不僅照顧到學童的生活需求，也讓孩子在過程中感受到來自社會的關懷與祝福，對培養感恩、尊重與互助的品格具有正向影響。

鄒校長表示，未來將持續推動結合專業實作與公益服務的學習活動，深化學生專業能力與品格素養，讓技職教育不僅培養技術人才，更培育具備責任感與社會關懷的優質青年。

