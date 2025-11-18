致癌物就在你身邊！醫曝「６大常見風險源」：薯條、餅乾、花生都中標

看似平凡的日常用品與食物，實際上可能對人體造成嚴重危害！家醫科醫師李思賢日前整理出６種生活中最常見的確定致癌物，提醒民眾應提高警覺，主動避開這些潛在威脅，以有效降低罹癌風險。

６種物品藏致癌風險

家醫科醫師李思賢近日在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，生活中無形存在著許多健康威脅，其中有些是確定的致癌物，有些則尚未確定。為了幫助民眾識別風險，他特別整理出６種生活中常見的確定致癌物，強調應該盡可能避開這些危險因子。

１、黃麴毒素最強致癌物

根據李思賢的分析，第１項需要特別注意的是「黃麴毒素」，這是最強的天然肝癌致癌物之一。黃麴毒素主要來自受潮或過期的花生、玉米與堅果類食品。他強調保持食品乾燥、避免食用發霉食品是預防的關鍵，並透露自己平時並不吃花生。

２、吸入苯提高血癌風險

「苯」廣泛存在於香菸煙霧、汽車廢氣及油漆中，長期吸入苯會損傷骨髓，提高白血病與淋巴癌風險，因此避免密閉環境與煙霧暴露是關鍵。

３、甲醛環境污染致癌威脅

「甲醛」常見於新裝潢家具、黏著劑與香菸煙霧中，長期吸入可能導致鼻咽癌與白血病，因此建議房子裝修後，要充分通風，或是使用低甲醛建材。

４、烤肉煙燻食物含多環芳香烴

「多環芳香烴」常出現在炭烤焦黑食物、香菸與車輛廢氣中，會引起肺癌與皮膚癌。李思賢特別提醒，烤肉時應避免食物烤至焦黑狀態，同時減少煙燻食物的攝取。

５、酒精代謝產生乙醛易致癌

「乙醛」主要源於酒精代謝過程與香菸煙霧，容易造成口腔與食道癌。特別是臉紅體質者，喝酒後累積乙醛更快，應特別注意飲酒量。

６、炸薯條和餅乾含丙烯醯胺

「丙烯醯胺」常見於炸薯條、餅乾、咖啡與烤麵包等食品中，高溫烹調過程會生成此物質，與腎癌及子宮內膜癌具有相關性。李思賢建議民眾日常生活應少吃這類食品，或是改採低溫烹調更安全。

▲常吃炸薯條有致癌風險。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

