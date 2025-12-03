致癌超可怕！譚敦慈揭「煮菜4種NG行為」好傷肺：1種油別重複用





吃什麼會致癌時常成為大家關心重點，環境因素也可能是幫兇之一，醫界曾指出「台灣女性肺癌患者高達九成不吸菸」，普遍認為與廚房油煙高度相關，無毒教母譚敦慈則曾分享防癌烹飪法，包括「不爆香」和「使用油煙機」對健康很重要！

煮菜4種NG行為可能致癌？

台灣女性癌症頭號殺手就是肺癌，甚至年高居台人癌症死亡率首位。無毒教母譚敦慈曾提供「防癌烹飪法」，提醒「煮菜4種NG行為」不要做：



煮菜NG行為1. 高溫爆香爆炒

炒菜時「爆香、爆炒」，過程會產生多環芳香碳氫化合物，油開始冒煙也會產生有「毒致癌物質」。建議多採取水煮、燉煮、滷或蒸（低溫烹調）等料理方式，盡量避免油炸。



煮菜NG行為2. 煎魚的油「重覆使用」

煎魚的油不要再重覆使用！煎魚時油品會產生有毒物質，若留著繼續炒菜、烹調其他料理，就會附著在其他菜上面。

煮菜NG行為3. 鍋子「不洗連續使用」

每煮一道菜後都要洗鍋，將鍋子洗乾淨後，再繼續料理下一道菜，更能降低致癌風險。



煮菜NG行為4. 煮完菜「馬上關抽油煙機」

譚敦慈曾在「2021癌症高峰論壇」引用研究指出，未使用吸油煙機，使肺癌發生機率提高8.3倍，建議炒菜時只要一開火，就打開吸油煙機，熄火後也應繼續開5分鐘，否則環境中PM2.5濃度仍會很高（使用氣炸鍋也要打開吸油煙機，以免吸入PM2.5）。

飲食習慣也是防癌關鍵

許多名人包括堂娜和顏正國等人因「沉默殺手」肺腺癌逝世，讓許多人更加關注致癌原因。尤其50歲顏正國發現肺腺時已經是末期，除了日常「防癌烹飪法」需多注意，醫界也曾揭露，預防肺腺癌的方法，包括「飲食習慣成關鍵」、「如何篩檢救命」等關鍵保命法則，且提醒大家台灣自2022年起推行「肺癌早期偵測計劃」，透過免費低劑量電腦斷層篩檢，成功挽救眾多家庭。若能在第一期發現肺癌，治癒率可高達八到九成，但若進展至第四期，存活率則驟降至不到一成，呼籲平常若發現身體出不尋常異狀，也要多警覺。

