致盲眼疾有救了！機器人眼科手術結合AI 專家讚：精準度超越人類極限

國際中心／唐家興報導

治療嚴重眼疾有了新途徑，借助機器人與人工智慧，最精細的眼科手術已可實現部分自動化，降低手術風險。（示意圖／PIXABAY）

機器人眼科手術與人工智慧技術迎來史詩級進展，全球致盲性眼疾治療邁入新紀元。美國約翰霍普金斯大學研究團隊成功開發出一套「自主眼科手術系統」，能精準執行極高難度的視網膜靜脈插管。這項發表於權威期刊《科學・機器人》（Science Robotics）的科研成果，讓過去高度依賴醫師手感、風險極大的精細手術，正式宣告邁向自動化轉型。

【視網膜阻塞：致盲眼疾的恐怖威脅】

視網膜靜脈阻塞被醫學界視為最棘手的「視力殺手」之一。當眼球後方的微細血管發生堵塞，患者視力會在短時間內崩塌，甚至面臨永久失明的恐懼。臨床上，透過「視網膜靜脈插管術」將藥物直接注入血管是逆轉病情的關鍵；然而，視網膜血管直徑僅與髮絲相當，醫師哪怕只有一絲微小顫動，都可能造成不可逆的損傷。

【超越生理極限：專家指機器人「零抖動」優勢】

研究團隊強調，這類手術所需的操控誤差必須小於100微米，早已超出人類手部的生理極限。醫療機器人專家 Marc de Smet 博士對此指出，即便頂尖醫師也難逃生理限制產生的細微顫動，「機器人系統的核心優勢在於完全消除震顫，實現前所未有的穩定性。」這套新系統能在微米等級下精確識別血管構造，在不傷及脆弱視網膜的前提下完成任務，成功挑戰人類操作的極限。

【人工智慧導航：AI 看懂眼球細微跳動】

這套系統的核心在於整合了三種「深度學習模型」，賦予機器人智慧大腦。約翰霍普金斯大學教授 Jin Kang 表示，這並非要取代醫師，而是補足感官盲點：「AI 能提供現有儀器無法測量的穿透深度與距離資訊。」這套系統能即時追蹤針尖動向、解析視網膜結構，並在毫秒之間自主規劃出最安全的穿刺路徑，即便模擬病患呼吸造成的眼球晃動，成功率依舊能維持在 83% 的高水準。

【告別神之手：精密手術邁向半自動化】

這項技術突破預示著：過去高度仰賴「神之手」醫師的高難度手術，未來將能透過機器人與人工智慧的輔助，實現安全且可大量複製的半自動化流程。Marc de Smet 博士觀察到，機器人輔助顯著減少了視網膜出血，這將是精密醫療的重大里程碑。

雖然正式投入臨床前仍需經過嚴謹的人體試驗，但可以確定的是，當機器人開始能「讀懂」眼睛的細微變化，人類在對抗致盲眼疾的戰役中，已掌握了贏得勝利的全新武器。

