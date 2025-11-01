致詞前先回顧4年豐功偉業 朱立倫：鄭麗文帶領下國民黨會更強

國民黨今天舉行第22屆全代會並進行新舊主席交接，黨主席朱立倫在致詞前回顧過去4年在任時的豐功偉績，包含新媒體主任、不分區立委報告及和播放提名選舉影片。(記者廖振輝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨今天舉行第22屆全代會並進行新舊主席交接，黨主席朱立倫在致詞前回顧過去4年在任時的豐功偉績，包含新媒體主任、不分區立委報告及和播放提名選舉影片。朱立倫致詞表示，我們只有一個國民黨，只有團結一條路，未來在鄭麗文主席的帶領之下，我們必須要團結，只有團結，國民黨才會更強更好。

朱立倫表示，所有的同志們今天共同與會、團結一心，未來在鄭麗文主席的帶領之下，國民黨能夠更好、更強。感謝過去這4年來，全黨同志上下一心，不管在年輕化、國際化、內造化及黨務改革的輕量化都做了非常多的努力，尤其年輕化的成果，讓國民黨重新找回年輕人的支持。

朱立倫表示，2022年我們贏得了15個縣市，地方首長每一位認真努力、深耕基層，讓國民黨獲得更多的支持；2024年雖然很遺憾，總統大選因為在野沒辦法合作，導致沒有辦法成功。但在立法院我們成為國會最大的在野黨，在立法院長韓國瑜、副院長江啟臣的帶領之下，國民黨發揮最大的戰力，黨團團結一致結合民眾黨通過了許許多多鋪國立民的法案，捍衛了中華民國，保護了台灣所有民眾的權益，謝謝我們立法院黨團。

朱立倫表示，因此民進黨絕對不會甘願，今年竟發動有史以來唯一一次，也是世界民主歷史上從未見過的大罷免，最後我們以31比0完勝，謝謝大家的辛苦。但在這個過程當中，我們有許多的同志被民進黨司法追殺、迫害，我們必須持續的支持這些同志黨工，過難關團結一致。

朱立倫強調，國民黨是一個大家庭，我們只有一個國民黨，只有團結一條路，未來在鄭麗文主席的帶領之下，我們必須要團結，只有團結，國民黨才會更強更好。

朱立倫最後表示，非常感恩黨對他的栽培，他以身為48年的國民黨黨員為榮，更感謝30年來對他默默支持的好朋友，在各個角落鼓勵他、支持他，他永遠不會忘記黨的栽培，我們共同團結 ，國民黨加油、台灣加油。

