致詞比短！盧講「這4字」 她「只有幾秒」

▲台中市長盧秀燕跨年夜致詞只講4個字，打破自己記錄。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

[NOWnews今日新聞] 今天是2026年元旦，告別2025年，全國各縣市在31日晚上都舉辦跨年晚會。「2026台中最強跨年夜」31日晚間在台中水湳中央公園盛大登場，為了不干擾大家跨年的歡樂氣氛，台中市長盧秀燕致詞時僅說4個字，「馬麻愛你」4字迎接馬年，打破去年的紀錄。

盧秀燕今年12月就將任滿，這是盧秀燕在市長任內最後一次與市民一起跨年，她過去在跨年夜都相當識相，成了省話一姐，一年前的12月31日，為了迎接蛇年，她只說了6個字，「台中『蛇』麼都讚」。今年是馬年，昨晚跨年夜，她更只說了4個字，「馬麻愛你」。

廣告 廣告

除了台中之外，台東的跨年夜也被大家讚爆，包括天后張惠妹、實力唱將A-Lin等原住民歌手齊聚，且轉播沒有廣告、沒有主持人串場，被狂推是全國最強跨年。同樣即將卸任的台東縣長饒慶鈴上台時，也被A-Lin「警告」，致詞只能有幾秒鐘的時間。

饒慶鈴簡短表示，感謝大家2025最後一天選擇台東，大家可以把一整年的疲憊留在這裡，最後把倒數留給大家、把嗓音留給妹神。饒登台時間僅有短短不到5分鐘，也獲大家好評。

▲台東縣的跨年晚會被封全國最強，縣長饒慶鈴也不居功。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

王義川台東升旗！不唱國歌不敬禮 她酸政治乩童：台灣國不要來蹭

影／韓國瑜元旦升旗稱讚像白雪公主 鄭麗文：2026年會開心一整年

高雄元旦升旗豪語！柯志恩：國民黨團結一致 2026一定要打贏選戰