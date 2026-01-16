致謝扶龍王！ 陳亭妃拜會王世堅 綠營選將合影＂求扶＂

政治中心／綜合報導

民進黨台南市長初選，立委陳亭妃險勝林俊憲，兩度南下陪同掃街的王世堅被視為關鍵功臣，陳亭妃今天特地拜會致謝。王世堅受訪說「扶龍王也應驗在幫我的好朋友會很靈」也透露邀請站台的人變多。下午在議場，幾個要參選的，像王美惠、賴瑞隆、蔡易餘、陳瑩，紛紛找他聊天、合照！





獲得王世堅支持的陳亭妃確定出戰2026台南市長選戰 她特地拜會致謝









立委（民）王世堅：「實實在在堅定挺妃，大聲說出來我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃。」

收到台南鄉親感謝小禮，王世堅開心幫陳亭妃高歌一曲，扶龍王戰績再+1，他則笑說是陳亭妃自己夠優秀。

立委（民）王世堅vs.台南市長參選人（民）陳亭妃：「（靠的是）將近快20年你在國會問政表現，最關鍵的時刻，堅哥特別從台北下到台南，1月14號這關鍵的最後時刻，也一樣就在我的身邊，要拜託我們的堅哥，好好地養足氣力，還要再下來幫亭妃，好我一定我百分之百，我一定對好朋友是鼓勵是肯定，一定去幫忙，應驗扶龍王或多或少，佔1%的功勞只佔1%。」





民進黨立委王世堅（左）被稱為立院扶龍王 不少立委紛紛找他合照









「扶龍王」稱號也因為陳亭妃的出線，上升到新高度，王世堅期許陳亭妃下一局繼續贏，在議場他也受到不少參選人熱烈歡迎。要選嘉義市的王美惠先來打招呼，選高雄的賴瑞隆經過，蹲下來跟王世堅聊幾句；選嘉義縣的蔡易餘趕緊自拍、一張兩張不夠，拉著也是嘉義縣的陳冠廷一起合照，王美惠跟選台東的陳瑩看到，也要跟扶龍王合影。

台東縣長參選人（民）陳瑩：「我跑原住民地區的時候，連原住民朋友都非常喜歡他，他有答應我會去台東幫我站台，而且王委員已經有開歌單給我，所以到時候他會來跟我合奏，他會拉小提琴然後我彈琴伴奏。」





王世堅下午現身議場 王美惠、賴瑞隆、蔡易餘、陳瑩等有意參選的人紛紛找他聊天、合照









選將預告未來有機會看到王世堅跟他帶來的音樂盛宴，扶龍王魅力走出台北，拉全國知名度繼續增溫。

