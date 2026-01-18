致謝文遭轟「把洪詩當傭人」 李運慶哥哥發聲道歉澄清
男星李運慶的哥哥李運泰，近日因一篇去年發表的貼文，意外捲入輿論風暴。該文當時是向弟媳洪詩（洪詩涵）致謝，感謝她在與李運慶交往時，曾協助照顧失智的父親，內容提及「把屎把尿」等照顧細節，近日卻遭網友翻出質疑將洪詩當成「傭人」，引發批評「孝順外包」、「把照顧責任轉嫁給弟媳」。面對外界撻伐聲浪，李運泰18日親自發聲回應，發文澄清並為用詞不當造成誤解致歉。
李運泰表示：「我們在申請到巴氏量表後立刻幫爸爸請看護，我和我弟和我媽我們全家都有一起照顧我爸，對自己父親孝順是基本，不足掛齒。」至於外界質疑他引用監視器畫面一事，他也澄清：「監視器畫面是運慶詩涵自己公開過在社群的畫面，我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的。」
針對最具爭議的「按摩腳」與「把屎把尿」描述，李運泰進一步說明：「詩涵本來就沒有義務要幫我爸按摩腳，但當詩涵主動提出來覺得可以協助讓爸爸的血液循環」，他坦言「把屎把尿」僅是形容簡易照顧行為，用詞不夠精準，當初沒有多想，對因此產生誤解而道歉，「其實這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定詩涵=傭人，文字提到把屎把尿只是形容簡易的照顧行為，用詞沒用精準當初沒想那麼多，讓有些人產生誤解在此抱歉。」
李運泰重申，該篇貼文的重點就是，「能娶到詩涵有多榮幸有多感謝」。此外，李運泰也呼籲外界不要因片面文字，就斷定洪詩與李運慶的婚姻樣貌，「很單純只想分享洪詩的好， 對內文好奇的人，可以多關注運慶和詩涵日常，他們是對幸福感情濃厚的夫妻， 謝謝所有關注文章鼓勵和批評的網友」。至於他過去提到「比運慶帥」、「詩涵很幸運」等說法，李運泰解釋只是自嘲式幽默，並無炫耀之意。
