致贈新北榮民眷保暖毛毯 領士班校友總會寒冬送暖

【記者葉柏成／新北報導】陸軍第一士官學校領導士官班校友總會〈領士班校友總會〉理事長吳孟陵率北二區關懷主任委員蔡國鈞今〈7〉日為新北市榮民服務處送上保暖毛毯一批，協助榮民(眷)能溫暖過冬，由處長林振生代表接受，並致贈感謝狀及禮盒向校友總會表達謝意。並隨即前往百歲饒爺爺家中，傳遞領士班校友總會弟兄們的關懷與祝福。

《圖說》領士班校友總會致贈愛心物資毛毯一批，與榮服處同仁合照。〈新北榮服處提供〉

林振生感謝領士班校友總會多年來對榮民眷的關懷與協助，榮服處公務資源有限，希望未來有更多社會資源和力量挹注，讓愛匯集、傳遞，共同協助照顧榮民眷長輩。

《圖說》林振生處長(右)代表致贈保暖毛毯予百歲榮民饒爺爺。〈新北榮服處提供〉

他表示，領士班校友總會宗旨為發揚第一士官學校革命情感，發揚軍愛民、民敬軍之精神，並參與社會各項社福活動，幫助社會弱勢。吳理事長率蔡主任委員代表該會致贈保暖物資，期能在刺骨的寒冬裡，讓亟需幫助的榮民(眷)能溫暖過冬。