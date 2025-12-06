致贈民生物資助弱勢 三重區嘉義同鄉會連續6年送暖

《圖說》新北市社會局副局長許秀能〈中右〉和福安里長施正通到場向同鄉會的善舉加油鼓勵。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】三重區嘉義同鄉會響應新北市好日子愛心大平台，今〈6〉日在三重區六張公園發放愛心物資，每份物資包含白米、蔬菜油、醬油、拉麵等，市值600元。除六張公園外，另兩場將在三重區過圳市民活動中心及蘆洲區忠義廟公園，每場各發放300份，三場共900份，總計54萬元。此外，另2場將分別於7日在三重區過圳市民活動中心， 14日在蘆洲區忠義廟公園發放。

社會局副局長許秀能特地代表侯友宜市長到場感謝，她說侯市長常提醒不能遺忘任何一個人，因此社福預算除年年增加外，也透過好日子愛心大平台，讓想行善的社團、企業或個人，都能共伸援手，一起幫助一些邊緣戶。

廣告 廣告

《圖說》弱勢戶憑公所社文課提供寄發的通知單到六張活動中心領取物資。〈社會局提供〉

她感謝三重區嘉義同鄉會連續6年舉辦愛心活動，6年來集資300多萬元，發揮同鄉會土親人亦親的精神，為社會注入一股暖流，5日也獲得社團領航金獎銅獎，得到副市長劉和然的表揚。

同鄉會理事長蔡祐銓表示，歲末天寒，考量一些弱勢家庭的生活辛苦，因此連續第6年舉辦愛心物資捐贈，希望受贈戶也能感受社會的溫暖。

《圖說》三重區嘉義同鄉會理事長蔡祐銓親自將物資贈與弱勢户。〈社會局提供〉

他說，三、蘆有許多出外人北上打拼，三重區嘉義同鄉會透過旅北鄉親的情誼，包含首席顧問林芳寬、李素伶，名譽理事長張威珍，前理事長許明森，副理事長許邑澧及全體會員共襄盛舉，大家集資購買民生物資，針對低收入戶、弱勢戶、孤苦無依長輩等，憑公所社文課提供寄發的通知單領取，希望讓真正需要幫助的人獲得挹注，為社會盡分心意。也感謝當地福安里長施正通等人的協助。