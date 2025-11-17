致電女友兒「你媽死了」！ 高雄警尋獲同車「1女屍」、他還活著

高雄市鳳山區轄區派出所今（17）日接獲一起離奇報案電話，一名男子稱母親的男友打電話來，丟下一句「你媽死了」就失去聯繫。示意圖，取自Pexels



高雄市鳳山區轄區派出所今日（11/17）接獲一起離奇報案電話，一名男子聲稱接到母親的同居男友打電話表示「你媽死了」，還在電話中透露輕生念頭，並表示往屏東方向行駛，隨後就失去聯繫，嚇得該名男子趕緊向警方報案。警方稍早於高雄鳳山找到當事車輛，報案男子的母親及其同居男友皆在車內，不過男子母親已明顯死亡，同居男友則性命無虞，確切死因及案發經過仍待進一步調查釐清。

據了解，報案男子的母親育有1男1女共2名小孩，目前和男友同居，不過兒子今日卻接到母親男友的電話，匆匆拋下一句「你媽死了」就失去音訊，讓男子相當擔心母親狀況，急忙求助警方協助找人。

警方表示，今日下午1點接獲報案後，隨即透過監視器初步掌握報案男子母親的男友車輛駛上國道10號、往屏東方向行駛，並透過調閱通聯記錄與監視器協尋中。經過一段時間後，稍早警方已於高雄鳳山尋獲男子母親的同居男友車輛，發現2人均在車內，但男子母親已明顯死亡，同居男友則性命無虞，確切死因及案發經過仍有待進一步調查釐清。

