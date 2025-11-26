致電川普抗議無效還間接凸顯「美日情誼」...林修民酸習近平無招可打：按數據，日本根本無須理會中國

近期因日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，表明中國若侵略台海，日本可能派自衛隊介入，使中國不滿做出多項反制措施，中日關係緊張；然而美媒爆出日前中國國家主席習近平主動致電美國總統川普，不料川普非但沒接球，還馬上打給高市表示支持。對此，科技專欄作家林修民指出，事實上按照目前所有的數據，日本的確根本不須理會中國，因中國旅客赴日是自家一條龍產業鏈，因此中國越抵制日本，其實是中國人產業受傷越重。

林修民表示，華爾街日報25日報導，習近平24日主動致電川普，就台灣議題展開討論；北京方面知情人士稱，此次由習近平主動致電，使這場高層溝通成為中國罕見的外交示好。



林修民提到，中國官媒稱，川普表示「美方理解台灣問題對於中國的重要性」，不過川普在社群媒體發文時並未提及台灣，也未談及北京與東京之間的外交危機。



林修民說，報導指出，近幾十年來，中國領導人主動聯繫美國總統的唯一先例是2001年9月11日，時任中國國家主席江澤民在美國遭受恐怖襲擊後向時任美國總統小布希（George W. Bush）致唁電，次日雙方通話。



林修民指出，川普在稍早與習近平通話過後，接著與日本首相高市早苗通話。高市表示，川普在電話中說明他稍早與習近平之間的通話，她接著說，「在當前的國際情勢下，繼川普總統先前訪日之後，我認為我們再次確認兩國之間的密切合作。川普總統還表示，我是他非常親密的朋友，並鼓勵我隨時打電話給他。」



針對川習通話，林修民直言，習近平這種打不過人就直接嗆說「好膽麥走、等等，我就烙人來」，實在十分的幼稚，就像那種國中生混混一樣，一點長進都沒有。他酸，日本防衛大臣小泉還是繼續飛往與那國島去部署他的「〇三式防空飛彈」，這飛彈擺明就是對準「台灣有事」而來。



林修民說，面對中國各種出招，日本政府到目前為止都按兵不動，完全沒有在理中國，這樣只是證明中國政府的花拳繡腿只會讓全世界看笑話，他認為，事實上按照目前所有的數據，日本的確根本就不需要去理會中國。



林修民說，前幾天的貼文顯示中國去年在日本的觀光消費只佔日本出口的1.5%，而用1.5 %來形容中國影響力還是超級高估，因為中國對全世界的觀光都是採用一條龍的方式，從坐飛機開始到回家，全部都是中國自己的產業鏈。



林修民指出，中國遊客搭乘中國航空公司，住中國人開的旅館，去中國人開的免稅店，吃中國人開的餐廳，連服務生都是在日本的中國人。他批評，這種一條龍的產業鏈，真正能貢獻給日本在地人的金額，我看連1.5 %的1/3都不到，因此中國越抵制日本，中國人產業自己受傷就越重。



林修民也說，事實上所謂在日本消費的貨品，很多時候都是來自歐美的精品，因為在中國什麼都是假的的情況之下，中國人根本不敢在國內買精品，如果在國內買到正櫃價錢的A貨怎麼辦？所以通通跑到國外去買，而日本又是最近最可靠的先進國家。



林修民表示，￼在這種情況底下，估計中國人在日本人的消費金額真正能夠貢獻日本在地的金額大概只有日本出口總額的0.3%，「如果我是日本首相，我也完全不會理會中國這種耍猴戲的舉動，難怪中國就只剩下跑去外國告狀這招。」



林修民諷刺，只是習近平應該去找普丁或是金正恩告狀才對，因為實際的效果跟找美國差不多，但至少找普丁兩人還有一種抱團取暖，心裡安慰的作用，連告狀也會找錯人，也實在不簡單了。

(圖片來源：林修民臉書、三立新聞網)

