臺中中山堂變身青春主場 全國學生樂舞決賽
【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】青春能量與火力的全國學生音樂舞蹈決賽，即將於11月2中山堂熱力展開!「夢響青春·樂舞同行」第7居中山堂青春競，今年集結全國音樂與舞蹈類雙十強團隊，將帶來最炸裂的舞台:活動現場更升級打造青春派對，結合美食星光市集、青春食光同樂，趣味闖關、歡樂摸彩等多元活動，打造一場無與倫比的青春!
▲臺中中山堂變身青春主場，全國學生樂舞決賽 30萬獎金點燃競技舞台。（記者張玉泰攝）
台中市政府文化局長陳佳君表示，「中山堂青春競藝LIVE秀」今年已邁入第七屆，累計報名人次已突破千組，堪稱全國學生族群最具指標性的表演競吸引眾多青年學子踴躍角逐，也孕育許多站上舞台、實現夢想的新秀，選評審選出音樂類與舞蹈類各10組進入決賽，將於11月聚中山堂爭奪冠軍寶座。決賽將頒發「首獎」、「評審團獎」、「最佳人氣獎」、「最佳造型獎」、「最佳創意獎」等獎項，獲獎者可獲得獎金與，總獎金更超過30萬元，為青年打造最具舞台感與成就感的展演場域。
今日記者會特別邀請入圍音樂類決賽的静宜大學小松餅樓梯，以及入園舞蹈類决賽的臺中家商 DG熱舞社，率先登台演出，精采表演讓人熱血沸騰，同時為本週六的決賽盛事揭開序幕，也讓人更加期待決賽的巔峰對決。
文化局說明，今年活動特別感謝財團法人日月光文教基金會與矽品精密工業股份有限公司的贊助支持，使活動內容更加豐富精彩，希望鼓勵更多年輕人勇敢追夢，持續為青年打造多元展演的舞台提供一份心力。
為讓活動更有看點，活動現場打造繽紛的青春派對，從下午4時開始，食星光市集，4時30分起發放「青春食光同樂會」的美食兌換卷數量有限，發完為止;此外，現場也規劃「舞力全開-步步爭鋒」趣味活動邀請現場民眾一起挑戰跟著音樂節奏搖擺拿獎金，還有歡樂摸彩活動，包Switch Lite、掃地機器人及手機相印機等超值好禮等您帶回家。
歡迎大家11月29日一同前往中山堂，用掌聲與熱情來欣賞決賽雙十強團隊時刻，加入這場專屬於青春的樂舞盛典。
