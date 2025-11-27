臺中中山堂青春競藝LIVE秀 點燃競技舞台

記者蕭宇廷／臺中報導

充滿青春能量與火力的全國學生音樂舞蹈決賽，明（29）日將在臺中市中山堂熱力展開！中市府文化局表示，「夢響青春．樂舞同行」第7屆中山堂青春競藝LIVE秀，今年集結全國音樂與舞蹈類雙十強團隊，將帶來最炸裂的舞台演出；活動現場更升級打造青春派對，結合美食星光市集、青春食光同樂會、趣味闖關、歡樂摸彩等多元活動，打造一場無與倫比的青春盛典！

臺中市文化局長陳佳君今（28）日指出，「中山堂青春競藝LIVE秀」今年已邁入第7屆，累計報名人次已突破千組，堪稱全國學生族群最具指標性的表演競賽平台；每年吸引眾多青年學子踴躍角逐，也孕育許多站上舞台、實現夢想的新秀。

廣告 廣告

今年由初選評審選出音樂類與舞蹈類各10組進入決賽，將於明日齊聚中山堂爭奪冠軍寶座。決賽將頒發「首獎」、「評審團獎」、「最佳人氣獎」、「最佳造型獎」、「最佳創意獎」等獎項；獲獎者可獲得獎金與獎牌，總獎金更超過 30 萬元，為青年打造最具舞台感與成就感的展演場域。

文化局說明，今年活動特別感謝財團法人日月光文教基金會與矽品精密工業的贊助支持，使活動內容更加豐富精采，希望鼓勵更多年輕人勇敢追夢、持續為青年打造多元展演的舞台提供一份心力。為讓活動更有看點，活動現場打造繽紛的青春派對，從下午4時開始，不僅有美食星光市集，4時30分起還發放「青春食光同樂會」的美食兌換券，數量有限、發完為止。

現場也規劃「舞力全開－步步爭鋒」趣味活動，邀請現場民眾一起挑戰跟著音樂節奏搖擺拿獎金；還有歡樂摸彩活動，包含Switch Lite、掃地機器人及手機相印機等超值好禮等您帶回家。

文化局歡迎大家明日一同前往中山堂，用掌聲與熱情來欣賞決賽雙十強團隊的高光時刻，加入這場專屬於青春的樂舞盛典！

臺中中山堂變身青春主場！ 全國學生樂舞決賽明日點燃競技舞台。（臺中市文化局提供）