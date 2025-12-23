記者張秉淞／臺中報導

內政部國土管理署今（23）日舉辦114年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」、113年及114年「都市公園綠地無障礙環境督導計畫」及114年度「共同管道建設考評計畫」頒獎典禮暨研討會，臺中市給市民最佳年節、聖誕禮物，再創亮眼佳績，一舉榮獲8項大獎肯定。獎項包括道路人本建設總成績「優等」、都市公園綠地無障礙環境督導計畫「優等」、人行環境考評第2名、政策作為考評第2名、學區考評績優（中市軍功國小），並提報2位里長獲貢獻獎；此外北屯區中清路2段更獲選為「民眾票選路段」，在改善幅度最具挑戰性項目中，整體完成度表現獲得最高評價。

今（23）日由中市府建設局長陳大田代表市長盧秀燕出席頒獎典禮，亮眼成果再度展現市府在人本交通與公園綠地優化並進的豐碩成果。

陳大田表示，內政部每年辦理的「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」，是中央檢視各縣市道路品質與人行環境推動成效的重要指標。臺中市今年再度蟬聯總成績「優等」，展現人本交通政策穩健推進、成果持續累積；並於優等縣市抽獎活動中，臺中市抽中「臺灣至東京來回機票」，為整體佳績再添話題亮點。其中，中清路二段改善工程獲選為「民眾票選路段」，透過拆除使用逾40年、使用率偏低的天橋，騰出更多地面空間，打造平坦、連續且友善的人行動線，大幅提升身心障礙者、長者及推嬰兒車家長的通行安全與舒適度，成果深獲肯定。

此外，北屯區北屯里歐真宗里長、沙鹿區晉江里李瑞珍里長長期配合市府推動人本環境改善，積極促成地方共識與工程落實，榮獲國土管理署頒發「地方貢獻獎」，充分展現市府與地方攜手合作、共同推動人本建設的強大能量。

陳大田指出，內政部考評內容分為「政策作為」與「實際作為」兩大面向。政策作為由地方政府就市區道路養護、人行環境先期規劃、現況調查、法規制度及執行成效進行簡報說明；實際作為則由國土管理署抽選路段，邀集道路、交通、無障礙及土木工程等專業委員實地檢視道路養護、人行空間、交通工程及停車管理成果。

建設局補充說明，臺中市於政策規劃與實際執行兩方面均獲得高度肯定，內政部國土管理署也將於114年度增額補助臺中市道路計畫經費共計1,000萬元，作為持續推動人本環境建設的重要後盾。

建設局表示，市府連續於中央評鑑中獲獎，是對建設團隊長期投入與專業努力的高度肯定。未來將持續推動道路燙平與人本環境改善工程，深化無障礙通用設計，強化路口安全，全面提升行人通行品質，並持續優化公園綠地環境，全力打造安全、友善、宜居的「友善行人之都」。

臺中人本建設獲8項大獎再創高峰！勇奪內政部年度評鑑雙料「優等」 。（中市建設局提供）

今日由建設局長陳大田代表市長盧秀燕出席頒獎典禮。（中市建設局提供）

臺中市在都市公園綠地無障礙環境督導計畫榮獲-優等。（中市建設局提供）

此次獲獎包括道路人本建設總成績(優等)都市公園綠地無障礙環境督導計畫(優等)。（中市建設局提供）