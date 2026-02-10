臺中人本環境改善成果卓越 榮獲8項大獎肯定

記者張妤甄／臺中報導

臺中市政府致力打造安全、友善且宜居的「友善行人之都」，在重大建設與道路人本環境改善上成果卓越；內政部國土管理署舉辦的114年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」以及113、114年「都市公園綠地無障礙環境督導計畫」，臺中市一舉榮獲8項大獎肯定，再創亮眼佳績；中市府建設局長陳大田今（10）日於市政會議中獻獎，與市長盧秀燕及市民分享這份榮耀。

盧秀燕表示，臺中市連續在中央考評中獲得高度肯定，彰顯市府多年推動人本環境與道路養護的努力成效。市府秉持「安全、便利、友善」原則，積極改善市區道路與人行環境，提升身心障礙者、長者及市民通行安全。此次榮獲8項大獎，包括道路總成績「優等」、人行環境考評第2名、政策作為考評第2名、學區考評績優，以及中清路2段獲「民眾票選路段」最佳改善路段，充分展現市府在規劃、施作與地方協力上的整體能量，未來將持續精進，打造全國示範的人本友善城市。

陳大田指出，「中清路二段的改善工程」是此次評比亮點案例，拆除使用逾40年的天橋，騰出空間打造平坦友善的人行動線，提升身心障礙者與長者的通行安全，改善幅度與完成度獲最高評價。

此外，為展現市府與地方攜手合作成果，北屯區北屯里長歐真宗及沙鹿區晉江里長李瑞珍，因積極促成地方共識並配合人本環境改善工程，雙雙榮獲國土管理署「地方貢獻獎」，盧秀燕也親自頒發感謝狀，肯定里長推動人本建設的努力。

陳大田表示，內政部考評內容分為「政策作為」與「實際作為」2大項。政策作為包括地方政府簡報說明道路養護與人行環境先期計畫、現況調查、法規訂定及執行成效；實際作為則由國土署抽選路段，由道路、交通、無障礙及土木工程等專業考評委員現場檢視市區道路養護、人行環境、交通工程及停車規劃管理成效。

陳大田強調，連續在中央評鑑中獲獎，是對團隊努力的高度肯定。未來，市府將持續推動道路燙平及人本環境建設，落實無障礙通用設計，提升路口安全性，讓市民及遊客享有更安全、舒適的通行環境，持續實現「友善行人之都」的願景。

臺中人本建設奪雙料「優等」！榮獲中央無障礙評鑑8大獎，中市府建設局長陳大田今日於市政會議中獻獎，與市長盧秀燕及市民分享這份榮耀。（記者張妤甄攝）

北屯區北屯里長歐真宗及沙鹿區晉江里長李瑞珍，雙雙榮獲國土管理署「地方貢獻獎」，市長盧秀燕也親自頒發感謝狀，肯定里長推動人本建設的努力。（記者張妤甄攝）

臺中市一舉榮獲中央8項大獎肯定，再創亮眼佳績。（中市府建設局提供）