臺中伴手禮怎麼選？8成網友力挺傳統糕餅 選購時重視CP值與包裝質感

臺中被譽為「糕餅之鄉」，各式伴手禮選擇琳瑯滿目。隨著「2026第17屆臺中市十大伴手禮」票選活動盛大展開，Yahoo特別企劃民調調查網友心目中最具代表性的臺中名產，以及選購伴手禮時的主要考量因素。本次調查共吸引1萬5300人參與，結果顯示，「傳統糕餅」在多數網友心中仍占有重要地位，而消費者在掏錢時，除了看重「CP值」與口味外，「包裝質感」的影響力亦逐漸受到關注。

逾8成認為「太陽餅、鳳梨酥」最具臺中代表性

民調首先詢問「覺得最能代表臺中的伴手禮是？」結果顯示，「傳統糕餅」，如太陽餅、鳳梨酥、奶油酥餅等，以82.5%的支持度居於首位，顯示經典口味長年累積的口碑，仍是多數民眾對臺中伴手禮的共同印象。

排名第二的則是「創意烘焙」像是曲奇餅、蛋捲、泡芙等，獲得15.9%的支持，反映後輩盡出的甜點市場逐漸受到關注，但整體而言仍以傳統糕餅為主流。至於文創商品、茶葉、酒類、咖啡禮盒，以及醬料、麵食或年菜禮盒等選項，支持度相對分散，顯示在伴手禮市場中，經典糕餅仍具高度辨識度。

揭秘選購眉角：網友最重「CP值」和品質

同時也調查民眾在挑選伴手禮時最看重什麼？民調結果顯示，消費者不僅懂吃也相當精打細算。「價格合理、CP值高」以 65.7% 的選擇率成為首要考量；「味道好、品質穩定」也很重要，佔50.1%；「使用在地原物料、有在地特色」也是民眾重視的一環（28.5%）。從前三名來看，可以發現民眾挑伴手禮時，精打細算之下，好不好吃、能不能代表臺中也成為挑選關鍵。

在行銷與外觀方面，數據透露出有趣的趨勢，消費者對於「包裝設計有質感」（14.7%）的重視程度，其實不容小覷，甚至高於「在地人推薦」（8.2%）。此外，考量到送禮的便利性，「可以常溫保存」也成為11.3%民眾的考量點。相較之下，「品牌知名度」、「曾獲獎項」及「網紅、YouTuber推薦」的影響力相對有限，顯示消費者在選購伴手禮時，更傾向以自身需求與產品特性作為判斷依據，而非單一行銷因素。

過半民眾最愛選500元以下價位帶伴手禮

至於民眾到臺中觀光或出差，願意花多少錢買伴手禮？民調指出，「301-500元」區間最受青睞，佔 37.1%；其次為「300元以下」的小資價位，佔 20.6%。顯示超過半數（約 57.7%）的民眾，心理預算落在 500 元以內，是買氣最旺的價格帶，顯示中低價位仍為市場主流。

中高價位部分，「501-800元」仍有 17.2% 的支持度，「801-1000元」則佔 13.3%，顯示千元以下的禮盒涵蓋近九成消費需求；當價格超過千元後，選擇比例明顯下降，顯示高價位商品多屬特定送禮或特殊需求市場。

十大伴手禮報名起跑 邀集優質店家踴躍參與

從本次民調可看出，消費者對伴手禮的期待仍以「美味、價格合理與經典口味」為主，同時「包裝質感」逐漸成為提升產品競爭力的重要元素。臺中市工商發展投資策進會目前正辦理「2026第17屆臺中市十大伴手禮」票選活動，店家報名至12月26日截止，只要是商業或公司登記設籍於臺中市的店家皆可參加，鼓勵業者展現產品特色，讓更多民眾認識臺中優質伴手禮品牌。

工策會也預告，2026年1月10日至11日將於臺中市政府廣場舉辦現場票選市集活動，屆時各路好手將齊聚一堂，爭奪臺中伴手禮的最高榮譽。

「2026第17屆臺中市十大伴手禮」報名網址及相關資訊 https://www.top10gifts.com.tw/