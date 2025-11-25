臺中低碳家園成果亮眼 12/5百業生活購物節與市民見面

臺中市推動低碳永續家園認證情形。(臺中市環保局提供)

面對全球氣候變遷挑戰及國家「2050 淨零排放」政策的推動，地方政府在實現永續發展目標中的角色愈顯重要，臺中市積極配合環境部推動的「低碳永續家園評等制度」，引導全市各村里根據在地特色，推動六大面向的低碳行動，包括生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活與永續經營，其範疇含綠美化、社區農園、太陽能光電設置、節能設備汰換、資源回收、低碳志工培訓及防災演練等具體措施，旨在讓永續發展的理念根植於市民的日常生活中，並透過社區營造展示各地獨特的特色與風貌。

該評等制度分為銅級與銀級兩個等級，截至10月底，臺中市已獲得市銀級認證，且全市29個行政區及522個村里積極參與，參與率達全市村里數的83.5%。其中，已有9個村里榮獲銀級認證，88個村里獲得銅級認證，顯示出臺中市在基層推動永續發展的顯著成效，並凸顯市民熱情參與的力量，持續推動社會與環境的正向變革。

南區中興活動中心建置太陽光電。(臺中市環保局提供)

為讓市民更直觀瞭解本市在推動低碳永續家園方面的成果，將於今年12月5日至12月8日，位於烏日臺中國際展覽館舉辦的「2025首屆臺中百業生活購物節」中設置專區展出。展覽以圖文展示、互動體驗等方式，向民眾介紹村里在節能、綠化、綠能及資源循環等方面的成就，讓低碳生活不再是遙不可及的理想，而是每個市民都能輕鬆參與的日常行動，參觀者完成小任務後，還可獲得精美小禮物，讓展覽過程既富有趣味，又充滿收穫。

本次展覽以「食、衣＋樂、住、行及公益」五大主題區分展示，環保局將在「行區」設置四個特色攤位（攤位編號A006、A016、A017、A018），除展示低碳家園的成果外，亦將呈現其他亮眼成就。展覽每日自上午10時開放入場，市府誠摯邀請市民攜家帶眷，於展覽期間踴躍參與，深入瞭解臺中市如何實現低碳永續的城市目標，從日常生活的角度重新認識永續發展，並探索低碳家園如何影響我們的生活。