「臺中健康走 勞資逗陣行」健行活動 千人熱烈響應

記者張妤甄／臺中報導

為鼓勵雇主及勞工參與有益身心健康的活動，並促進勞資關係和諧，中市府勞工局於今(13)日上午7時，在臺中中央公園盛大舉辦「臺中健康走 勞資逗陣行」健行活動，吸引逾1,000名雇主與勞工朋友熱情參與，一同以行動展現健康活力。活動首次在中央公園舉行，園區腹地廣大，周邊鄰近秋紅谷景觀生態公園、臺中國家歌劇院及臺中綠美圖等知名景點，讓民眾在健走之餘，也能一覽臺中城市之美。

勞工局長林淑媛表示，勞工朋友是企業最重要的資產，也是推動經濟成長的關鍵力量，期望藉由舉辦健康促進活動，鼓勵勞工朋友培養運動習慣，紓壓減壓之餘，也能促進勞資情誼，共同打造台中成為永續宜居的幸福城市。

勞工局特別於會場規劃多項趣味活動，包括具勞政教育性質的互動宣導遊戲，讓民眾在遊戲中學習勞動權益與保障知識；親子趣味競賽，讓大小朋友同心協力、攜手闖關，增進親子情誼與團隊合作精神。現場並邀請歌手曾瑋中熱情開唱、LULU姐姐與小熊貝貝玩偶帶來精彩互動，歡笑聲此起彼落，氣氛溫馨熱鬧。活動最後抽出多項豐富獎品，包括70吋電視、掃拖機器人、Switch遊戲機、摺疊腳踏車等好禮，讓現場情緒High到最高點。

中市府勞工局於今(13)日上午7時，在臺中中央公園盛大舉辦「臺中健康走 勞資逗陣行」健行活動，吸引逾1,000名雇主與勞工朋友熱情參與。（記者張妤甄攝）

