記者張秉淞／臺中報導

為迎接「2026中臺灣元宵燈會」，臺中市政府攜手 Rights and Brands Asia（RBA）引進國際知名 IP「姆明一族（The Moomins）」，打造系列驚喜亮點。其中，中市府建設局將在臺中公園日月湖推出全新焦點「姆明（Moomin）」，即將於周日正式登場。童話精靈將悠游湖面，為百年古蹟注入溫馨夢幻的童話色彩，也為燈會揭開幸福暖身序幕。

建設局長陳大田今（21）日表示，市長盧秀燕重視城市美學與大型節慶活動品質，此次中臺灣燈會的重要亮點之一「姆明（Moomin）」已引發高度關注，市府特別將來自姆明谷的山林精靈帶到臺中公園日月湖。圓滾滾的身軀悠閒躺臥水面，白天展現Q萌療癒的可愛風貌，夜晚則在燈光映襯下營造夢幻景象，邀請市民朋友走進臺中公園，近距離感受專屬臺中的幸福感動。

廣告 廣告

陳大田指出，臺中公園為臺中市歷史最悠久的城市公園之一，園區不僅擁有豐富的自然景觀與文化資產，也是市民休憩、運動與觀光的重要場域。市府建設團隊持續維護公園的環境品質與景觀特色，並結合大型節慶活動提升城市魅力，讓台中公園成為市民生活中不可或缺的城市綠地。

建設局說明，「姆明」亮點將成為今年燈會的熱門打卡地標，市府也將同步規劃周邊動線與照明設計，確保民眾安全遊園。期盼透過這次合作，讓臺中公園成為城市夜間新地標，也讓市民在元宵期間體驗一場夢幻的童話之旅。

臺中公園週末迎神秘嘉賓！漂浮「姆明」為中臺灣燈會揭開序幕。（中市府建設局提供）

臺中公園週末迎神秘嘉賓！漂浮「姆明」為中臺灣燈會揭開序幕。（中市府建設局提供）

臺中公園週末迎神秘嘉賓！漂浮「姆明」為中臺灣燈會揭開序幕。（中市府建設局提供）