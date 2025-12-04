臺中勤美洲際酒店歡慶聖誕與跨年，打造專屬台中的節慶儀式感

每年十二月，世界各地都以團聚、感恩與迎接新開始的節慶氛圍為主題，這段期間的歡慶儀式更承載深厚的情感意義。今年的臺中勤美洲際酒店，是一座被節慶光影點亮的城市生活舞台。館內五大餐廳分別推出節慶限定饗宴，12 月 25 日首次對外開放聖誕早午餐，Rolling Bar 以跨年派對迎接 2026，更打造聖誕住房專案結合草悟道冬季燈景與「勤美草悟聖誕村」散策動線，將酒店與台中城市街景串連為一體——成為旅客每年「節慶目的性造訪」的冬季儀式場域。

12/25 「Breakfast with Santa」：西方傳統精神 × 洲際品牌款待的節慶儀式

在西方文化中，聖誕節當天的早餐具有深厚的家庭文化象徵：團聚、分享、感謝與祝福。臺中勤美洲際酒店今年首次將這份傳統轉化為城市級節慶體驗推出「 Breakfast with Santa 聖誕早餐」。宴會廳以冬季晨光為靈感鋪陳，柔金光線、節慶綠松與飄散的音符勾勒出溫暖的聖誕清晨。自助餐檯呈現豐盛的節慶美饌：現切聖誕火雞、爐烤牛排、煙燻鮭魚、海鮮冷盤、港點、現做蛋料理、義式麵檯與甜點市集，滿足節慶餐桌的想像。活動融合 聖誕老公公現身互動、家庭合影、親子禮物、現場音樂，並加碼聖誕抽獎，提供價值萬元住宿券與精選餐券，讓每一位賓客都能在節慶中獲得驚喜與祝福。這不是一場自助餐宴，而是一段能被家庭記住、能成為每年都想再重複一次的節慶儀式。

聖誕早餐每位NT$1,488 +10%；兒童每位NT$788 +10%

Christmas Staycation × 城市冬季散策：沉浸式的節慶旅程

在十二月的台中，節慶不只在酒店裡展開，更延伸至整座城市。臺中勤美洲際酒店推出的 Christmas Staycation 聖誕城市度假，讓旅客能以兩天一夜的節奏，完整體驗城市冬季光景。旅客於12/24入住於任一房型方案加價 NT$2,500++ 即可升級兩位 Breakfast with Santa 聖誕早午餐體驗；入住者還可獲得館內餐飲禮遇，使住宿本身成為一場節慶儀式。同時，步出酒店大門，節慶氛圍無縫延伸至落地窗外的城市街景。11/21至1/5 的「勤美草悟聖誕村」與 250公尺燈海延展的 光之道 Sparkling Lane，以冬季光影打造專屬於台中的節慶散策路線。白天享受城市慢行，夜晚沉浸於燈海，讓住宿成為一段真正「浸入式」的冬季節慶旅行。

五大餐廳 × 節慶獻禮｜打造專屬於臺中的聖誕味蕾旅程

臺中勤美洲際酒店坐落於草悟道第一排，全館五間餐廳皆能飽覽季節燈海，以城市最美的冬季光影為每一場用餐增添節慶儀式感。

IL LIMONE沐檸位於酒店一樓，緊鄰草悟道綠意中軸，大片落地窗可直望冬季燈海，是十二月最具節慶氛圍的義式餐桌場域。主廚表示義大利人的節慶，是從餐桌開始。餐廳以義式家庭餐桌的共享文化為敘事開端，打造聖誕跨年義式半自助饗宴。半自助餐檯宛如走進義式的冬季市集——以醃漬海鮮、義式冷前菜、煙燻鮭魚與現拌凱薩沙拉呈現「義式開場的熱度」。甜點區則以冬季甜點市集為靈感：奶凍、雪酪、熱烤酥皮蛋糕與 IL LIMONE 的招牌提拉米蘇桌邊服務，以醇厚香氣堆疊節慶的幸福感。主菜的兩種選擇呈現雙重節慶亮點：炙烤波士頓龍蝦 以青醬與炭烤蔬果詮釋義式色彩；碳烤和牛菲力 則以嫩口與香氣象徵冬季的飽滿與華麗。整體用餐氛圍溫暖、明亮，讓義式節慶的活力與從容，在餐桌上自然展開。

12/24-12/25午間半自助餐每位NT$2,288起+10% 晚間半自助餐每位NT$2,688起+10%

12/31午間半自助餐每位NT$1,888起+10% 晚間半自助餐每位NT$2,688起+10%

明娟樓：粵式節慶禮饌的典雅饗宴

位於酒店二樓的明娟樓，立於草悟道燈海的最佳視角，從用餐之間即可欣賞冬季光影，是節慶期間最具「城市節慶景觀」的粵式雅宴。以粵菜中「節慶禮饌」的文化傳承為核心，推出節慶限定八道式粵饌套餐。以「洲際聖誕迎賓盤」開場，集結乳酪沙拉、日本干貝與化皮乳豬，以細膩前菜揭開粵式節慶的序章。其後以 蝶花蝦餃海龍皇 帶出節慶的華麗層次，以海龍皇與手工餃皮展現粵點工藝之美。

湯品以 羊肚菌菇鹿茸雞緩緩鋪陳冬日的溫潤氣息，結合羊肚菌、鹿茸菇與土雞腿的鮮潤旨味，象徵節慶的圍聚與豐盛。海味料理則以港式避風塘鮮鮑帶出粵式炒工的熱力與鹹香層次；再以濃湯甘泉東星斑呈現清雅澄亮的粵式湯韻，表現食材本味與主廚火候的純粹技藝。主菜亮點金絲百花脆刺參 以細絲包覆、外酥內潤，搭配海鮮慕斯，展現節慶專屬的奢華質感。點心部分以 雪映紅韻水晶餃 與 芋頭鴨酥 交織節慶色彩與粵式點心工法，為整套盛宴帶來細膩俐落的收束。最終以 耶誕手作小糕點 落幕，為賓客獻上節慶裡最溫柔的甜蜜祝福，每位NT$3,680+10%。

采月鍋品：粵式湯韻與冬季團聚的鍋物儀式。

冬季，最適合把溫度放進湯裡。采月鍋品以粵式老火湯的精神為靈感，推出聖誕跨年粵式湯韻鍋宴。三款湯底象徵粵式湯的核心哲學——清、潤、和、厚：

n 香港龍蝦濃湯的濃郁醇香，節慶感最強。

n 12小時老母雞高湯得透明甘甜，入口潤雅。

n 高冷蔬菜湯的清新自然，適合全家共享。

海陸盛盤以A5和牛翼板、海蝦、干貝與九孔鮑描繪節慶的豐盛。冬季最美的畫面莫過於：一鍋暖湯、一桌盛盤、家人圍坐共享的那份溫度，雙人套餐NT$6,888+10%。

另外，餐廳擁有獨立景觀的包廂因具私密性與俯瞰草悟道節慶燈景的絕佳視角，更成為聖誕季最具魅力與最受家庭、企業團聚青睞的用餐席位。

葉與藤Leaves & Vines：冬光甜點節，以甜點呈現冬季心意（節慶限定甜點）

在冬季，甜點是一份情感的禮物。Leaves & Vines 以「冬光 × 心意 × 禮贈」推出節慶限定甜點系列。「聖誕紅韻」以草莓與鮮奶油打造冬季最經典的莓果香氣，甜而不膩；「蒙布朗」以栗子泥與奶霜堆疊冬季的溫柔；「綠意聖誕」 的開心果香氣厚實、圓潤，如森林般清新。單片聖誕糕點每個NT$258、六吋蛋糕每個NT$1,288。

另外，還有多款甜點禮盒與限定紅酒香料包（可內用及購買），使葉與藤成為十二月最適合表達心意的場域，無論是送給重要的人，或分享於家庭餐桌，都能呈現一份精緻又被珍惜的冬季禮物。

Rolling Bar:金色盛夜跨年派對Golden Countdown Party

以最璀璨的節奏、光影與煙火迎向 2026! 跨年夜的Rolling Bar 不僅是一場派對，更是一處凝聚整座城市期待的共情場域。隨著夜色降臨，金色燈影在空間中流動，如同為台中點亮的跨年序章「金色盛夜跨年派對」以最璀璨的節奏與光影揭開 2026 的倒數瞬間。現場由 Live Band 樂團 熱力開場，以澎湃能量點燃夜色；接著由 知名 DJ 以高能電音堆疊情緒，帶領賓客沉浸於城市夜景的華麗與狂熱。倒數前的瞬間，是整夜最耀眼的高潮。璀璨絢麗的煙火將於戶外綻放，與倒數節奏同步點亮全場，為 2026 的第一刻寫下專屬於台中的城市記憶。此外，現場亦準備 價值上萬元住宿券、精選餐券等頂級好禮抽獎，使跨年夜更加幸運、奢華且無法複製。在金色光影、杯影與音浪交織的氛圍中，Rolling Bar 邀您與城市最時尚的賓客舉杯，共同迎向寫滿希望與祝福的金色新年。

派對入場時間｜12/31 晚間21:00

跨年派對票價:NT$1,200+10%(含飲品)；12/28前預訂每位特價NT$1,000 +10%(含特調飲品)；沙發席｜4位 NT$15,880 起 +10%（含派對點心與酒水）；12/28前預訂4位 NT$13,880 起 +10%（含派對點心與酒水）

今年十二月，臺中勤美洲際酒店以餐飲、活動、住宿與城市光景構築一場專屬於台中的節慶盛典。我們以國際五星品牌的視野，策劃餐桌、打造儀式、延伸城市生活的光影，讓每位賓客都能在酒店的款待中度過一段值得被珍藏的冬日記憶。我們誠摯邀請旅客、家庭與朋友，在這最美的節慶時節蒞臨臺中勤美洲際酒店，共同迎接溫暖與歡笑，並以從容與優雅迎向嶄新的 2026 年。線上訂位及更多臺中勤美洲際酒店內容請洽: https://taichungic.com/