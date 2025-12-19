臺中勤美洲際酒店跨界住房專案 以雙輪視角開啟城市旅宿新體驗

當旅行的步調從踩下第一下踏板開始，城市風景便以新的方式展開。臺中勤美洲際酒店攜手自行車文化探索館、GIANT捷安特 與旗下的「城市通勤」品牌 Momentum，共同推出跨界住房企劃《騎遇流光・Timeless Ride Encounters》，以雙輪為媒介，將文化體驗、城市移動與奢華旅宿融為一體，開創嶄新的目的地探索方式。

目的地探索的深化：以旅宿為起點，閱讀城市的新方式

作為國際奢華酒店品牌，臺中勤美洲際酒店始終致力於讓旅客以更深層、更真實的方式理解所在城市。本次專案即為將文化賞析、城市移動與旅宿體驗整合為一段具有敘事性的探索旅程，使旅客能以「生活的速度」重新閱讀臺中，並以更貼近城市脈動的方式展開旅居體驗。

廣告 廣告

臺中勤美洲際酒店總經理 Eric Swanson 表示：「以『目的地探索』為品牌靈魂，洲際酒店期望讓旅客透過真實而細膩的方式認識一座城市，而不僅是短暫停留。我們希望透過這次合作，讓旅客以更貼近生活的節奏探索臺中——不是匆忙掠過，而是透過 Momentum 的節奏、GIANT 的專業與自行車文化探索館的文化深度，閱讀城市的細節、故事與能量。唯有在旅程中與目的地產生真實連結，旅行才能成為難忘而富有意義的體驗。」

透過與在地文化場館、風格品牌及創新單位的跨界合作，酒店持續推動「在地深化」，為國內外旅客打造具有文化深度與多元視角的城市旅行方式。

打造城市探索的第一站｜BIKE LOUNGE 正式亮相

為呈現騎行文化與奢華旅宿的融合精神，四方共同打造全新 BIKE LOUNGE（自行車騎行廊），成為旅客啟動城市探索的第一站。空間以洲際酒店的設計語彙串聯騎行美學，讓旅程從抵達的瞬間便自然展開。

BIKE LOUNGE 空間亮點包括：

l 跨界打造的體驗區:展示 Momentum 城市電輔車款，入住旅客可透過專屬預約試乘，以優雅節奏開啟城市探索。

l 高質感車架展示牆:以洲際酒店的設計語彙重新詮釋自行車展示方式，使車款成為空間美學的一部分。

l 旅客專屬車輛收納區:提供安心便利的停放空間，符合洲際酒店細緻而周到的服務標準。

l 清潔與簡易維護設備:讓旅客可於旅程前後維持最佳車況，提升整體騎行體驗。

l 導覽資訊與城市路線推薦:結合探索館的文化內容與酒店的在地洞察，提供10公里與50公里兩款精選騎行路線。

BIKE LOUNGE 的成立，象徵臺中勤美洲際酒店將『目的地探索』從理念延伸至實際空間與體驗，讓旅客以更自在的節奏走入臺中，並從騎行的視角重新閱讀城市風景。

跨界住房專案｜騎遇流光・Timeless Ride Encounters：旅程從文化與美味延伸至城市道路

本次跨界住房不僅帶來移動方式的轉變，更以洲際酒店品牌精神完整深化旅程的延續：入住、用餐、探索、放鬆四大元素交織成完整敘事。專案中特別打造聯名主題客房，將自行車文化探索館的設計語彙巧妙融入洲際酒店優雅格調。從抱枕細節、藝術畫作、自行車元素到迎賓禮品，每一處皆展現跨界合作的細膩融合。

平日雙人入住專案價格：

豪華房專案價每晚 NT$15,370 起（定價 NT$29,456）

尊享房專案價每晚 NT$18,370 起（定價 NT$54,456）

＊以上價格需另加 15.5% 服務費及稅；專案價格適用於平日，假日另加價。

住房專案內容包括：

自行車主題客房入住一晚、翌日雙人早餐

采月鍋品雙人套餐（午／晚餐擇一）以當令食材演繹粵式火鍋海陸盛宴，是旅程中的第一場味覺儀式。

· 洲際迎賓點心與飲品

自行車文化探索館迎賓卡、常設展門票與行李束帶（限定版水壺與貼紙於探索館領取）

Momentum電輔車試乘體驗（預約制）

運動按摩優惠禮遇（60分鐘，預約制）: 由本酒店合作的專業身心療癒品牌伊唯菈 ELVILA Espa 提供，療程著重於深層肌肉放鬆手法，有效舒緩運動後的肌肉緊繃與疲勞，讓您在旅程探索與身體活動後，享有一段徹底放鬆與修復的時光。

入住／退房當日使用泳池與熱水療區設施

此住房體驗不僅提供旅宿服務，更將文化、移動與城市節奏融合，使旅程成為一段具有故事性的探索。

城市路線精選｜以雙輪重新閱讀臺中

自行車文化探索館營運總監表示：「臺灣是自行車王國，而臺中是一座最適合以雙輪深入探索的城市。我們很榮幸與臺中勤美洲際酒店合作，讓旅客能以自然節奏走入城市、理解文化，重新發現臺中的獨特魅力。」團隊針對臺中的街區節奏、文化紋理與城市景觀，精選兩條示範路線:

• 10 公里｜舊城悠遊線:從草悟道連接綠川廊道至動漫彩繪巷與台中文學館，以從容節奏感受城市故事與生活美感。

• 50 公里｜挑戰線:穿越草悟道與西區街廓，經綠美圖一路延展至自行車文化探索館，以更宏觀的視角探索城市地景。

兩條路線將GIANT的城市洞察轉化為可騎乘的體驗，使旅客以不同速度理解臺中的深度與廣度。

線上訂房及更多臺中勤美洲際酒店內容請洽: https://taichungic.com/