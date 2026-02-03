臺中勤美洲際酒店農曆春節期間，城市最美的相聚時刻在此展開

農曆春節，是一年之中最重要的相聚時刻。2026 年 2 月 16 日（除夕）至 2 月 22 日（春節假期）期間，臺中勤美洲際酒店匯聚館內多元餐飲空間與節慶場域，策劃一系列豐盛而精彩的新春饗宴與節慶體驗，從白日的團圓餐桌、午後的走春甜點時光，到夜幕低垂後的歡聚時刻，為親友相聚打造一站式的新年提案，成為春節期間闔家到訪、團聚與遊玩的必訪目的地。

義式團圓餐桌｜沐檸 IL LIMONE

春節期間，沐檸 IL LIMONE 推出新春義式半自助饗宴，以豐富的義式開胃菜與甜點自助餐，搭配每位賓客各自享用的主菜配置，重新演繹西式節慶餐桌的從容節奏。餐廳空間靜靜倚靠草悟道綠意廊道，自然光影與柔和材質交織出溫暖而不喧鬧的用餐氛圍，讓春節聚餐成為一場適合久坐、細談的相聚時光。桌邊凱薩沙拉、羅馬披薩與提拉米蘇儀式，為餐桌增添互動感與生活感。

主菜部分精選義式經典海陸料理，包含以鮮蝦、扇貝、蛤蜊與烏魚子入饌的海鮮義大利麵；以羅勒與鮮蝦提香、口感清爽細緻的清蒸海鱸魚；以及奇揚地紅酒慢燉牛小排，經長時間燉煮，肉質柔嫩入味，搭配義式培根與玉米糕，呈現溫潤而飽滿的節慶風味。新春饗宴春節期間供應，價格 NT$2,288+10% 起，適合重視餐桌氛圍與從容相聚節奏的家庭與親友聚會。

粵式餐桌的雙重詮釋｜明娟樓 Ming Juan Lou × 采月鍋品 Cai Yue Hot Pot

春節期間，臺中勤美洲際酒店以兩種不同形式，呈現粵式料理在團圓餐桌上的多元樣貌，回應從正式家宴到自在相聚的不同需求。明娟樓於 除夕至初二 推出十道式粵式圍爐宴，為重視年節儀式感的家庭打造隆重而完整的團圓家宴。菜色設計涵蓋龍蝦、鮮帶子、羊肚菌松茸燉雞湯、海紅條與婆參鮑魚等年節代表佳餚，展現粵菜講究火候與滋養層次的經典風味。除圍爐宴外，春節假期期間，明娟樓亦持續供應最受賓客歡迎的主廚精選套餐與單點粵式佳餚，價格 NT$16,888+10% 起。餐廳設有包廂，並透過巧妙的座位間距安排，兼顧用餐隱私與舒適度。

采月鍋品則以現代火鍋形式演繹粵式湯藝精神，於除夕夜推出新春圍爐火鍋套餐。湯底可選港式龍蝦濃湯、澎湖海鮮湯或馬告山椒湯，搭配澳洲龍蝦、日本牡蠣、日本 A5 和牛與手工海皇蝦球，呈現豐盛而溫潤的節慶火鍋饗宴。除夕之外，春節假期期間，采月鍋品亦持續供應人氣套餐與單點鍋品，價格 NT$8,888+10% 起，包廂與座位區皆保留舒適間距，適合親友自在共享的團聚時光。

新春甜點推薦｜葉與藤 Leaves & Vines

春節期間，葉與藤推出 New Year Cake Corner 系列，主推兩款新春限定甜點，為團圓餐桌與走春拜年增添甜美亮點。

「莓映新春」以紅寶石巧克力慕斯結合莓果酸香與開心果蛋糕層次，外型如紅寶石般瑰麗，蛋糕上方綴以巧克力製成的金幣銅錢裝飾，象徵招財富貴，為新年帶來喜氣祝福。

「橘祥如意」則以橘子造型呈現，搭配清新柑橘風味，外觀圓潤討喜，寓意吉祥圓滿。

蛋糕價格 NT$258+10% 起，適合作為走春伴手或團圓餐後的甜點收尾。

夜幕下的歡聚時刻｜Rolling Bar

當夜幕低垂，新年的節奏悄然轉換。位於酒店五樓的 Rolling Bar，以復古未來主義風格，於春節期間打造迎春派對。專業保齡球道、桌上冰球與飛鏢區，結合新春限定創意調酒與亞洲風味小食，並推出音樂主題活動與 DJ 派對，讓親友相聚從餐桌延伸至夜晚，成為春節夜間歡聚的重要場域。

從團圓到歡聚，從餐桌到夜色，臺中勤美洲際酒店以完整而多元的餐飲與場域規劃，陪伴賓客共度一段豐盛、溫暖且富有節奏感的新春時光。

線上訂位及更多臺中勤美洲際酒店內容請洽: https://taichungic.com/