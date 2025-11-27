臺中勤美洲際酒店采月鍋品推出冬季限定粵式細火湯底搭配海陸套餐

台中勤美洲際酒店 2F 采月鍋品推出全新冬季主題「冬養之味・粵湯煦心」，由帶領明娟樓入選《2025 米其林指南》的吳錫卿主廚團隊，研發出三道粵式老火湯品，以細火慢煨的工法展現「清、潤、和、厚」的粵式湯藝精髓，為冬季饗宴注入細膩與深度。今年冬季，采月鍋品以「清以調息、香以暖身、潤以映心」為主軸，融合時令海陸食材，打造專屬於洲際酒店的節氣美味。冬季限定海陸雙人套餐NT$3,880+10%

三款冬季限定湯底｜粵式老火湯的清、香、潤三重奏

■ 冬潤元氣湯:以蔬菜高湯為底，加入黨參、鹿茸菇、川芎及當歸等細熬，湯色透亮、口感溫順，是寒冬中暖心的細膩首選。

■ 辛香養身鍋:以雞骨高湯搭配主廚手工港式辣椒醬，佐以花椒、白荳蔻、草果及燈籠椒等辛香食材堆疊香氣。辛而不嗆、溫而不燥，以粵式細膩辛香呈現冬日暖意。

■ 粵潤美人湯: 承襲廣東老火湯的精髓，以紅棗、山藥、枸杞與甘蔗慢火熬煮八小時，湯頭清雅細緻、入口滑順，展現粵湯講究的風味深度與雅緻品味，如美人般含蓄淡雅、溫潤動人。

冬季限定海陸雙人套餐NT$3,880+10%｜山海珍饈的冬日盛宴

冬季雙人套餐以山海珍饈打造豐盛冬宴，主菜集結澎湖鮮魚片、台東草蝦、日本牡蠣、九孔鮑、美國頂級牛小排與西班牙伊比利豬等精選食材，搭配特製前菜、季節鮮蔬、多款菌菇與主廚手打蝦漿等豐富配料，呈現兼具層次與儀式感的海陸盛宴。

在專人桌邊服務下，依序入鍋細火慢煮，讓味道在不同溫度裡緩緩展開。海鮮的甘甜、肉品的油潤、時蔬與菌菇的清香，隨著湯底特性逐一綻放，為賓客煮出一鍋鍋專屬於冬季的溫潤風景。三款粵式湯品皆可自由搭配，讓賓客細細品味粵湯之中的節令滋味。

采月鍋品位於臺中勤美洲際酒店二樓，空間以溫暖木質與柔和光影鋪陳出沉穩雅致的氛圍。主餐區為開放式座位設計，但仍細緻地保留舒適距離；部分座位以玻璃屏風與建築結構巧妙分隔，形成半獨立式的包廂感，讓賓客在開闊空間中依然擁有適度的私密性。除了開放式座位區外，最受賓客喜愛的亮點便是這間 人氣獨立包廂。無論日夜皆擁有宜人的窗景，而在聖誕季期間，夜幕降臨後的草悟道燈海更是難得一見的璀璨風景。作為五星級酒店少見的個人鍋品包廂，它以恰到好處的私密度與獨立動線受到企業主與家庭聚會青睞，可容納 8–10 位賓客，是節慶宴席與貴賓款待的理想場域。包廂位於草悟道樹冠線旁，冬季可 獨享勤美草悟聖誕村的樹梢燈海，將整座冬日燈景化為一幅專屬視野，是全館最受歡迎、亦是最難訂到的位置之一。

臺中勤美洲際酒店坐落於草悟道第一排，全館五間餐廳皆能欣賞季節燈海；而采月鍋品的包廂因其私密性與絕佳景觀，更成為整個聖誕季最具魅力的用餐席位。

采月鍋品 地點:台中市西區館前路77號(臺中勤美洲際酒店2樓)

營業時間：午餐：11:30-14:30 晚餐：17:30-22:00 訂位專線: 04 2324 6317

線上訂位及更多臺中勤美洲際酒店內容請洽: https://taichungic.com/