臺中勤美洲際酒店 西洋情人節 × 春節首日的沉浸式餐桌饗宴

當西洋情人節恰逢春節假期的第一天，愛的表現不再只是單一夜晚的浪漫，而是被細緻鋪陳於一整天的時光之中。臺中勤美洲際酒店於2月13日至2月15日期間以旗下多間風格鮮明的餐廳，從午後甜點、下午茶，到夜晚各具情境的餐桌饗宴，打造一場橫跨不同時刻的沉浸式西洋情人節體驗，邀請賓客在節慶與情感交會之際，感受屬於兩人的專屬節奏。

葉與藤 Leaves & Vines 甜點美學 × 午後儀式感的浪漫開場

西洋情人節，在葉與藤展開最溫柔的序章。餐廳以甜點與下午茶為核心，空間氛圍輕盈而優雅，適合在白日光影之中，讓情感慢慢醞釀，為愛揭開從容而細膩的開場。

情人節限定蛋糕以「情書」為創作意象，主廚選用覆盆莓作為風味主調，將酸甜平衡的戀愛滋味，轉化為層次分明、口感輕盈的慕斯結構。蛋糕外型宛如一封專屬戀人的信箋，其上特別放置一封以巧克力書寫的情書，讓心意被具象化，成為戀人之間最優雅、也最甜蜜的情感傳遞。情人節蛋糕每片 NT$258＋10% 起。

午後時光，浪漫於此延續。葉與藤於新年期間同步推出洲際下午茶，以完整餐點結構鋪陳午後饗宴。內容包含多款精緻鹹點，展現細膩工藝與食材層次；甜點則以葉與藤擅長的法式甜點語彙為主軸，搭配季節風味小點與蛋糕，並透過蛋糕推車服務自由挑選，搭配精選茶款或咖啡，讓分享與選擇本身成為一種儀式。洲際雙人下午茶：NT$1,888＋10%起／套

沐檸 IL LIMONE 「春之愛戀｜情人節浪漫晚宴」

夜幕降臨，情人節走入沐檸所鋪陳的義式浪漫節奏。餐廳以義大利餐桌文化為靈感，將分享、參與與節奏視為核心，透過半自助形式，打造兼具豐盛感與從容氛圍的情人節晚宴。「春之愛戀｜情人節浪漫晚宴」中，半自助餐檯本身即是一場風景。義式冷前菜、熟成火腿與起司、當令海鮮、手工麵包與多款精緻配菜層層鋪陳，讓賓客依用餐節奏自由取用，在交流與分享之間，感受義式餐桌特有的豐盛與自在。前菜以日式生蠔揭開序章，純淨而細緻的海味，為整場晚宴定下清新而優雅的基調。主菜以桌邊呈現方式登場，選擇如下：

波士頓龍蝦天婦羅搭配酥脆番紅花燉飯、鳳梨、檸檬蒜香醬與炸羅勒葉，層次明亮；

炭烤安格斯牛菲力佐燉烤根菜、松露奇揚地紅酒醬汁與清炒綠蔬菜，風味深邃而內斂。

情人節義式半自助：NT$2,888＋10%起／位

采月鍋品 為愛加溫的西洋情人節海陸雙人鍋宴

西洋情人節限定海陸雙人套餐 NT$5,680＋10%

在采月鍋品，西洋情人節的浪漫，來自一鍋湯緩緩升溫的過程。

餐廳以廣式老火湯為核心，延續粵湯「清、潤、和、厚」的煲湯精神，將共享與節奏視為鍋物體驗的靈魂，為情人節打造一席專屬兩人的雙人鍋宴。情人節期間，多款粵式湯品作為體驗起點，隨著湯氣升起，用餐節奏自然放慢，對話與距離也在不知不覺中被拉近。

海陸主菜配置全面升級。海鮮主角為龍蝦、干貝、澎湖鮮魚與九孔鮑等，由專人桌邊服務依序入鍋，於最適切的時刻下鍋，讓食材的鮮甜隨湯底溫度層層展開。龍蝦的彈嫩、干貝的甘潤與九孔鮑的醇厚，在湯中交會，形成溫潤卻富有層次的節奏，讓情感在共享的時刻中自然加溫。肉品部分，嚴選日本鹿兒島A5和牛板腱與西班牙伊比利豬。和牛油脂分布細緻，輕涮即可展現柔嫩與濃郁肉香；伊比利豬則以獨特脂香與彈潤口感，與湯底相互襯托，為整體風味注入溫暖而深邃的層次。套餐並搭配特製前菜、季節鮮蔬、多款菌菇與主廚手打蝦漿，在專人桌邊引導下依序入鍋、細火慢煮，為西洋情人節煮出一鍋只屬於兩人的溫潤風景。情人節期間，四款粵式湯品皆可自由搭配。

明娟樓 Ming Juan Lou

為懂得品味的人而設的中式情人饗宴｜粵饌匠藝 × 節慶深度

若說情人節是一場關於情感的對話，那麼明娟樓，選擇以料理回應。這裡的浪漫不來自表面的熱烈，而是建立在對滋味、時間與工藝的理解之上，以粵菜的節奏與層次，為西洋情人節鋪陳一場內斂而深刻的中式饗宴。情人節期間呈現的個人套餐，並非僅是節慶菜單的堆疊，而是一段經過精心編排的風味敘事。主廚特別設計其中數道關鍵料理，以火候、工序與食材本質為出發點，讓菜色在整體節奏中各司其位，彼此呼應。饗宴由刺參一品佛跳牆揭開序幕，多款珍饈細火慢燉，湯色澄潤、滋味厚實，展現粵菜對時間價值的尊重；松露銀磚東星斑以極簡調味凸顯魚肉細緻質地，考驗的是主廚對火候與時機的精準掌握；花膠鵝掌吉品鮑以膠質豐厚與繁複工序，體現粵饌講究的耐心與技藝；最後以御品極汁和牛收尾，在濃而不膩的醬香中，留下穩定而尊榮的節慶餘韻。在明娟樓，西洋情人節透過幾道經主廚精心設計的料理，將陪伴、時間與情感的重量，安靜地呈現在餐桌之上，成就一場值得細細品味的高端中式情人饗宴。

西洋情人節適用｜明娟樓個人套餐 NT$4,888＋10%／位

一整天，都是愛的風景

從午後的甜點與下午茶，到夜晚各具風情的餐桌饗宴，臺中勤美洲際酒店以不同時刻、不同餐廳的節奏，為西洋情人節鋪陳出一整天的沉浸式風味藝術。

線上訂位及更多臺中勤美洲際酒店內容請洽: https://taichungic.com/