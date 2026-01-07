臺中勤美洲際酒店「采月鍋品」冬季菜單登場：三款粵式老火湯、桌邊品湯流程與精緻前菜一次到位
隨著冬季來臨，位於臺中勤美洲際酒店二樓的「采月鍋品」，將本季餐飲重心明確拉回「湯」本身。不同於以肉品或份量為主角的鍋物設定，采月鍋品以粵式老火湯為核心，透過長時間慢熬與火候掌控，重新整理鍋物的用餐節奏，讓湯底成為整體餐桌的起點，而非單純承載食材的背景。
與此同時，酒店同步推出「騎遇流光・Timeless Ride Encounters」跨界住房專案，將采月鍋品的冬季鍋物納入住宿體驗之中，作為旅程中的主要餐飲安排之一。透過餐飲、移動與旅宿的整合，讓一頓晚餐延伸為橫跨夜晚與隔日白天的完整行程，而非僅止於單次造訪。
以三款粵式老火湯底為主題
「采月鍋品」除了主要用餐空間，還擁有半獨立與獨立包廂，冬季夜晚，部分座位可遠望草悟道燈景，提供相對安靜且穩定的用餐環境，適合家庭聚餐與商務款待。此次冬季主題的重心，仍然聚焦在粵式湯品的鍋底呈現。
由帶領明娟樓入選《2025米其林指南》的吳錫卿主廚團隊主導餐廳菜色，並展現粵菜重視老火湯的製作邏輯，講究時間、火力與層次，而非強烈調味的特色，並以「清、潤、和、厚」四個方向作為湯底設計基礎。與多數以肉品與海鮮為主角的鍋物不同，采月鍋品在點餐流程上刻意將湯底放在最前端，先理解湯的風味，再決定後續食材的搭配方式。
本季共推出三款冬季限定湯底，皆以長時間慢熬為基礎，風味清楚而不厚重。「冬潤元氣湯」以蔬菜高湯為底，加入黨參、鹿茸菇、川芎與當歸，湯色清透、口感溫順，適合作為整體餐序的起點。「辛香養身鍋」以雞骨高湯結合主廚手工港式辣椒醬，搭配花椒、白荳蔻、草果與燈籠椒，香氣層次明確，但仍維持粵式料理辛而不躁的平衡。「粵潤美人湯」承襲廣東老火湯做法，以紅棗、山藥、枸杞與甘蔗慢火熬煮八小時，風味清雅細緻，適合長時間用餐。
以桌邊品湯流程作為開場
為聚焦在湯底，因此餐廳也設計了用餐餐序。在正式用餐前，服務人員會以小盅呈現三款湯底，並說明湯色、香氣與風味結構，讓賓客先理解湯的風味，再選擇湯底，再依湯性安排食材下鍋順序，是為讓鍋物回到「先喝湯、再吃料」的粵式邏輯。
搭配冬季湯底，餐廳推出「海陸雙人套餐」，其設計同樣以湯底為核心，內容包含澎湖鮮魚片、台東草蝦、日本牡蠣、九孔鮑、美國牛小排與伊比利豬，並搭配當令蔬菜、菌菇與主廚手打蝦漿。接著將有服務人員專屬桌邊服務，透過分段下鍋方式，讓不同食材在同一湯底中呈現各自特性，避免同時入鍋影響層次。
除了湯底與下鍋流程，餐廳最大特色是在服務細節上採取桌邊即時服務，讓用餐過程中的需求能隨時被回應。醬料不採固定自助形式，而是由服務人員將醬料推車送至桌邊，提供十餘種醬料與配料，讓賓客依當日湯底與食材狀態自行搭配。服務人員在過程中會記住每桌的調味偏好，當醬料即將用罄時主動補上，若希望調整風味比例，也可隨時提出更換。這樣的服務設計，讓醬料不只是配角，而成為用餐節奏的一部分。
甜點同樣延續此一邏輯，餐後的「繡花豆花甜八寶」以配料自由搭配的方式呈現，賓客可依喜好選擇甜度與配料組合，服務人員亦會依需求即時補充或調整，為整體用餐體驗大大加分，亦可選擇豐盛的「季節水果」最為完美的收尾。
同場加映｜「騎遇流光」跨界住房專案
為延伸冬季餐飲體驗，臺中勤美洲際酒店同步推出「騎遇流光・Timeless Ride Encounters」跨界住房專案，並將「采月鍋品」冬季鍋物納入住宿行程之中，作為入住期間的主要餐飲安排之一，讓晚間用餐成為整段旅程的起點。
該專案由酒店攜手「GIANT 捷安特」、「自行車文化探索館」與城市電輔車品牌「Momentum」共同規劃，內容包含一晚住宿、采月鍋品雙人套餐（午或晚餐擇一）、翌日早餐，以及「Momentum」電輔車試乘體驗。餐飲安排於行程前段，讓賓客可在夜晚以粵式老火湯作為一天的收尾，隔日再透過騎行節奏探索草悟道周邊街區，轉換用餐後的身體狀態。
路線推薦：
• 10 公里｜舊城悠遊線:從草悟道連接綠川廊道至動漫彩繪巷與台中文學館，以從容節奏感受城市故事與生活美感。
• 50 公里｜挑戰線:穿越草悟道與西區街廓，經綠美圖一路延展至自行車文化探索館，以更宏觀的視角探索城市地景。 兩條路線將GIANT的城市洞察轉化為可騎乘的體驗，使旅客以不同速度理解臺中的深度與廣度。
此外，專案亦包含酒店合作專業按摩品牌所提供的「運動按摩」優惠禮遇（最高40分鐘，採預約制），讓賓客在騎行體驗後，能透過適度放鬆回到舒適節奏；入住與退房當日亦可使用戶外泳池與熱水療區設施，使整體體驗從餐桌、移動到休息形成完整一趟精彩豐富的旅程。
跨界住房專案｜騎遇流光・Timeless Ride Encounters：旅程從文化與美味延伸至城市道路
住房專案內容包括：
自行車主題客房入住一晚 采月鍋品雙人套餐（午／晚餐擇一）以當令食材演繹粵式火鍋海陸盛宴，是旅程中的第一場味覺儀式。
翌日雙人早餐 自行車文化探索館迎賓卡、常設展門票與行李束帶（限定版水壺與貼紙於探索館領取）
Momentum電輔車試乘體驗（預約制） 洲際迎賓點心與飲品
運動按摩優惠禮遇（最高40分鐘，預約制）: 由酒店合作專業按摩品牌提供，讓身心在探索後得到放鬆。
入住／退房當日使用泳池與熱水療區設施
線上訂房 taichungic.com
采月鍋品
營業時間：午餐 11:30–14:30／晚餐 17:30–22:00
04-2324-6317
臺中市西區館前路 77 號（臺中勤美洲際酒店2樓）
訂位網址 www.tablecheck.com/zh-TW/intercontinental-taichung-cai-yue-hot-pot
caiyuehotpot.taichungic.com
FB／IG
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
