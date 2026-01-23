臺中商圈「歲末回饋GoGo購」登場 2商圈獲最佳優質商圈獎

隨著時序進入歲末，市府經發局輔導的臺中市商圈聯誼會今（23）日於臺中市政府惠中樓1樓大廳，舉辦「臺中市商圈2025年度成果展示—歲末回饋GoGo購」活動，搭配歲末年終節慶氛圍，呈現2025年商圈特色亮點與發展成果，包含本市商圈會員店家行動支付使用率已達6成、年度商圈評鑑頒獎及特色商圈年度成果展區，一次亮相商圈在數位應用與特色發展上的多元表現。

經發局專委龍明成表示，感謝各商圈長期配合市府推動各項振興經濟與商圈升級措施，藉由每個月各商圈輪流舉辦商圈聯誼交流會，彼此交流經驗、分享做法，激發商圈經營的新思維，也持續找出更多發展新契機；再結合台中購物節、鍋烤節及物調券等大型活動，把人潮帶進商圈、把消費留在地方，串聯在地店家推出優惠與專屬行銷，帶動百工百業與微型經濟發展，讓城市經濟動能持續累積。

經發局專門委員龍明成致詞。圖／臺中市政府經濟發展局提供

臺中市商圈聯誼會總召王允伶說明，商圈聯誼會長期以來用心推動商圈發展，積極促進各商圈之間的交流與合作，本次首度辦理大型成果展示與歲末回饋活動，將商圈在地人文風貌、特色產業與生活故事一次呈現給市民與遊客，特別規劃由各商圈組成的「商圈展區」推廣攤位。包含本次榮獲評鑑最佳優質商圈獎的美術園道商圈及一中商圈。

還有糕餅一條街自由路商圈「陳允寶泉」、「新太陽堂」的太陽餅禮盒、東勢商圈結合包裝減量及低碳推出「綠生活禮盒」、大甲商圈一甲子老店「萬全馨」肉乾伴手禮、谷關商圈融合在地食材開發的「五葉松餅」及「水梨啤酒」…等，讓民眾透過多元方式認識臺中市各地商圈風貌，共同感受在地商業活力。

民眾參與商圈年度成果展區。圖／臺中市政府經濟發展局提供

經發局補充，今日活動由東海藝術街商圈專業茶師設置茶席，提供民眾品茶與交流的機會，另適逢農曆新年前夕，安排后里泰安商圈書法老師現場揮毫，現場書寫並贈送春聯予參與活動的民眾，提前感受鄰近農曆年節的濃厚年味，誠摯邀請市民朋友走出家門、走進商圈，感受濃厚的年節氛圍與人情味。

東海藝術街商圈專業茶師設置茶席。圖／臺中市政府經濟發展局提供

今日活動，包含經發局專門委員龍明成、社會局長廖靜芝、市議員陳政顯、劉士州、中區區公所區長林忠訓、東區區公所區長吳忠聖、西區區公所區長王瑞嘉、南區區公所區長王美麗、龍井區公所區長河宜真、后里區公所農業課課長陳碩甫、工策會專員連依覲、商圈聯誼會總召王允伶、台中商圈觀光產業聯合會理事長張聖明、一中商圈主委陳信志、美術園道商圈主委何正仁、大隆路商圈主委許瑞宏、繼光及逢甲商圈主委王朝藝、大坑商圈主委東正勝、昌平皮鞋商圈主委林世宗、東勢商圈理事長葉艾維、后里泰安商圈理事長劉雪美、東海藝術街商圈主委郭達鴻、大甲商圈主委許慈芸、太平樹孝商圈主委劉家寧、大里中興商圈主委洪明凱、精明一街商圈副主委蔣群翔、電子街商圈總幹事劉修成、和平谷關商圈總幹事歐文恭、新社商圈秘書吳怡旻、豐原廟東復興商圈總幹事吳燈全、台中港舶來品商圈總幹事馬瑞成等親自出席，以及立法院副院長江啟臣、立委羅廷瑋、市議員李中、陳文政、陳清龍也各派代表出席共襄盛舉。

