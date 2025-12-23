臺中國小「不一樣的聖誕節」讓學生體驗分享、感恩與關懷

全校親師生聖誕歡樂會

吳宛玫校長與家長會廖子涓會長團隊代表親自將聖誕祝福禮送給各班學生，現場洋溢溫馨與期待。

吳宛玫校長與家長會廖子涓會長團隊代表親自將聖誕祝福禮送給各班學生，現場洋溢溫馨與期待。

尋找失蹤的聖誕老公公

濃濃聖誕氛圍，臺中市東區臺中國小推出「不一樣的聖誕節」，包含親子手作、尋找迷路的聖誕老公公闖關活動、閱讀推廣與公益捐贈等多元內容，讓學生體驗分享、感恩與關懷。

臺中國小首先是「親子環保聖誕花圈 DIY」活動受到家長與學生熱烈參與，活動以環保素材為主軸，鼓勵家庭運用回收物品、自然素材或可再利用材料進行創作，參賽作品風格多元，從典雅自然風到趣味造型皆具特色，充分展現親子合作的創意巧思與環境永續的理念。

廣告 廣告

臺中國小聖誕祝福活動中，全校師生在英文教師帶領下合唱經典聖誕歌曲〈Jingle Bells〉，歌聲為校園帶來濃厚節慶氣氛。隨後，吳宛玫校長與家長會廖子涓會長團隊代表親自將聖誕祝福禮送給各班學生，現場洋溢溫馨與期待。緊接著「校園定向闖關活動」更是活動亮點之一，情境設定為—聖誕老公公帶著禮物來到臺中國小，卻在校園迷路了！學生需根據線索在校園各區域尋找聖誕老公公的蹤跡或遺失的禮物，成功找到後完成聖誕老公公給的任務並需向聖誕老公公說出通關密語：「I got you, Merry Christmas!」。活動吸引無數小朋友參與，校園中充滿尋寶的驚喜、笑聲與奔跑身影，增添濃厚的節慶趣味。

除節慶活動外，臺中國小同步推動「不一樣的聖誕節卡片比賽」及「聖誕送愛」公益行動。高、中、低年級學生分別透過聖誕故事閱讀、創意卡片設計與校園尋寶任務，將成果繳交至輔導室參加抽獎。透過閱讀與創作結合生活實踐，學生得以思考「禮物」的真正意義並學習感恩。同時，臺中國小推動公益行動課程，鼓勵學生捐出肉鬆、罐頭、沖泡包等保存期限六個月以上的食品，由學生代表轉交至安德烈食物銀行，將愛心送至需要的家庭。

聖誕節系列活動讓學生在實作中學習分享，培養社會責任感，期望透過系列活動，讓學生在參與中展現創意與合作精神，並於節慶中感受溫暖與關懷。經由多元活動的累積與體驗，學生不僅享受節日歡樂，也能理解分享與感恩的重要性，使聖誕節更具教育意義與成長價值。