臺中國際會展中心首展 百工百業博覽會進駐 搶攻年前採購高峰

國定三級古蹟「台中樂成宮」神尊首度大規模進駐商業展覽現場，打造「城市祈願所」為各界職人與勞工加持，引來滿滿人潮。





全台矚目的「2026台中百工百業博覽會」今（16）日在全新落成的臺中國際會展中心震撼登場。這場盛會不僅是該場館的開館首展，更是一次集結超過1,000家指標品牌、規模空前的年度產業盛事。主辦單位透過七大主題展區，完美勾勒出台中百工百業的強勁生命力，更在農曆年前的黃金採購期，為中部民眾打造一站式滿足的消費天堂。

展覽首推全台中最大規模的室內年貨大展，特別規劃「年菜採購一條街」，首度結合中部知名飯店與指標餐飲集團，讓主婦們不再為年菜奔波。從名茶、精選美酒到口碑伴手禮，民眾能在舒適的室內空間裡，輕鬆備齊馬年所需。除此之外，展場內更設有精品咖啡主題館與原廠授權童鞋區，展現出多元產業深耕地方的精緻品質，讓傳統年貨節轉型為具備質感與潮流的生活博覽會。

不僅是採購，本次博覽會更與民眾的夢想生活接軌。觀光旅遊展區針對春節九天連假推出「最後清倉優惠」，無論是日韓賞雪、東南亞避暑或是歐洲長程旅行，皆祭出令人心動的促銷價；國際新車展示區則由各大公會領軍，讓車迷能近距離體驗Volvo、Ford等國際品牌的最新科技。針對準新人，幸福產業區更豪氣祭出下訂即贈30分真鑽與萬元婚紗專案，一條龍解決從拍攝到喜餅的繁瑣細節，讓成家夢想不再遙不可及。

百工百業博覽會也吸引運彩公會進場參展，可說是創舉。

最受大眾矚目的亮點，莫過於國定三級古蹟「台中樂成宮」的跨界參與。這是樂成宮建廟兩百多年來，神尊首度大規模進駐商業展覽現場，打造「城市祈願所」為各界職人與勞工加持。旱溪媽祖的巡禮象徵著傳統信仰對當代百工百業的守護，民眾在祈福後還能順道至隔壁的運彩攤位試手氣，讓現代商業空間融入了溫潤的人文溫度。這場融合科技、消費與民俗文化的博覽會，無疑將成為2026開春全台最具話題性的熱點。

這場為期四天的百工百業博覽會，每天上午10時至下午6時對外開放，邀請民眾親臨現場，共同見證台中產業新地標的啟動，並在喜慶氛圍中迎接精彩馬年。

