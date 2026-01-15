臺中國際足球園區工程進度達7成 力拚年底啟用

記者張秉淞／臺中報導

斥資15.2億元所打造的全臺首座國際AFC等級、FIFA Quality Pro認證「臺中市國際足球運動休閒園區」，在臺中市政府全力推動下，工程進度已達7成，並預計在今年底完工啟用。中市府建設局表示，為掌握工程進展與施工品質，建設局長陳大田今（15）日特別前往工地視察，運動局長游志祥也一同到場勉勵施工團隊，持續全力以赴，視察行程也吸引多位在地立委、議員、區長及里長到場關心，共同見證工程邁向重要里程碑，期盼園區早日完工啟用。

陳大田表示，「臺中市國際足球運動休閒園區」是市府推動足球運動與完善運動設施的重要建設，基地位於南屯區，深受南屯、西屯地區居民期待，目前工程進度已達7成並持續超前。園區共規劃1座11人制天然草主競賽場、1座11人制人工草副球場及2座5人制足球場，其中天然草主競賽場將申請FIFA Quality Pro認證、副球場及5人制球場預計2月完成鋪設並辦理草皮認證，整體結構及場域預計7月完工，後續將交由運動局辦理招商委外，目標力拼今年底啟用，屆時可容納逾6,000人，成為臺中國際級足球新地標。

游志祥表示，近年足球運動在全臺持續蓬勃發展，市府已建置多處足球場地，完善從國小、國中、高中到成人及企業球隊的培訓與競賽環境，目前臺中也擁有多支企業足球隊，顯示足球運動量能逐步成熟。市長盧秀燕以前瞻眼光推動興建國際足球運動休閒園區，未來可承辦亞洲足球聯盟（AFC）等級以上國際賽事，引進大型賽事與人潮，進一步帶動足球推廣與城市發展；目前園區招商訪商反應踴躍，對後續營運深具信心，期盼透過專業營運與賽事舉辦，讓足球運動深耕南屯、西屯，並擴展至全臺。

建設局指出，市府建設團隊持續落實工地施工品質與勞工安全管理，展現市府推動公共工程的專業與品質，確保工程如質、如期於今年7月完工，後續則交由運動局委託OT廠商營運。未來足球園區完工後，將結合朝馬、西屯及太原足球場，形塑完善的足球運動場域，推動足球運動職業化發展，並成為兼具運動機能與城市意象的臺中新地標。

全臺首座國際AFC等級、FIFA Quality Pro認證的「臺中市國際足球運動休閒園區」工程進度已達7成，並預計在今年底完工啟用。（中市建設局提供）

臺中市國際足球運動休閒園區模型。（中市建設局提供）

臺中市國際足球運動休閒園區模擬圖。（中市建設局提供）

臺中市國際足球運動休閒園區模擬圖。（中市建設局提供）

工程進度已達7成，預計於今年底完工。（中市建設局提供）