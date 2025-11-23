臺中垃圾清運大車隊APP全新升級 操作更便利
記者張益銘／臺中報導
「臺中垃圾清運大車隊」APP自民國103年上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，截至114年10月用戶下載已突破56萬次，服務範圍涵蓋臺中市29個行政區、300多條清運路線及2萬多個清運點。為進一步提升用戶體驗、滿足使用需求，臺中市府今（24）日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、更貼近市民需求。
環保局今（24）日說明，此次APP全新改版，讓市民查詢垃圾清運資訊更加即時、便利。其中「動態清運查詢」功能如同公車預計到站資訊，市民可針對指定清運路線及車輛，即時查詢清運進度與到站點位，有別於傳統單一站點資訊，整條路線的點位與車輛動態均可即時顯示，並依實際清運狀況更新抵達時間功能，結合車輛 GPS 即時更新機制，市民可即時掌握指定路線及車輛清運進度，了解清潔車抵達各點位的最新預估時間，避免久候情形。
另外也新增「定點查詢」功能，可快速瀏覽各行政區平日定點服務位置與時間，並能過濾出符合民眾定點資訊，方便上班族與通勤族依個人作息彈性選用安排清運垃圾時間。同時新增「車輛追蹤」功能，市民可將常用或關注的清潔車加入追蹤列表，隨時掌握車輛出勤與即時位置資訊，提升清運資訊掌握與便利性。
在設計方面，此次改版著重「介面簡潔」與「操作流暢」，保留使用者熟悉的操作邏輯，降低重新學習負擔。新版介面導入清新明亮的視覺風格與色調，功能分類清楚易懂，地圖資訊視窗移至畫面下方，讓使用者可同時瀏覽地圖與內容，整體操作體驗更加直覺便利，展現市府推動智慧環保、提升民眾服務品質的用心。
環保局表示，APP已提供服務逾10年，未來將持續優化系統，提升清潔車輛即時位置及清運動態精準度，並持續關注民眾意見回饋，讓市民享有更便利、更安心的清運服務。民眾可透過 Google Play 與 App Store 免費下載，掌握即時清運資訊，讓倒垃圾及資源回收工作更輕鬆。
「臺中垃圾清運大車隊」APP全新改版，介面升級、操作更流暢。（中市環保局提供）
