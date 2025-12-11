臺中大遠百樂高聖誕魔法屋快閃 動手留下溫暖回憶

記者蕭宇廷／臺中報導

一年一度聖誕佳節即將到來，在這充滿驚喜與濃濃聖誕氣息的時刻，臺灣樂高®也在年末溫馨時刻再次陪伴大小朋友迎接這個充滿魔法的節日，首度從即日起至明年1月4日，期間在臺中大遠百1樓時尚廣場、舉辦「玩樂聖誕 樂在其中」快閃活動；現場打造「樂高®聖誕魔法屋」遊戲關卡，及5米高「星願聖誕樹」打卡點，讓民眾在與家人共同動手、共享成果的歡笑時光裡，留下溫暖回憶！此外，今年持續推動年度公益計畫「Build To Give」，以「傳遞愛」為核心精神，期望透過積木的創意力量，陪伴更多偏鄉孩童勇敢築夢。

「樂高®聖誕魔法屋」即日起至明年1月4日，在臺中大遠百1樓時尚廣場魔幻登場，邀請大小朋友一起闖關！走進「薑餅甜屋」親手拼砌積木薑餅人，並打造專屬自己的聖誕薑餅屋，感受甜蜜溫暖的聖誕氣息。

其中，「遊戲酷房」化身小小聖誕禮物特派員，駕駛聖誕魔法車幫助聖誕喵送禮物，上演奇幻駕駛冒險；「閣樓尋寶」邀你一起動動腦，解鎖神秘線索卡片、挖掘驚喜聖誕寶藏。「星願聖誕樹」則讓你把心願畫下、並掃描掛上星願聖誕樹，與心願合照留下魔法回憶！

除了關卡體驗外，快閃店現場也祭出多項期間限定好禮，讓大小朋友一起度過充滿歡樂與魔法的聖誕。現場更設計「寄信給聖誕喵」活動，可望收到聖誕喵親自寄出的專屬回信與期間限定小驚喜。每週還將從所有來信中精選10封分享於樂高®官方社群，被選中的信件，還能額外獲得隨機贈送的樂高®盒組（1 盒）。

快閃活動期間，至「樂高®聖誕魔法屋」任意消費樂高®盒組、即享有多項滿額贈限定好禮；不僅如此，完成「樂高®聖誕魔法屋」闖關挑戰體驗，憑闖關卡即可兌換「樂高®聖誕節限定吊飾」乙份，共有4款設計、週週送不同款，等你收集！

在這個充滿驚喜與快樂的節日中，樂高®今年度同樣為大小朋友精選年度9大聖誕送禮推薦盒組，集結多款不同系列商品，一次滿足不同興趣和年齡的大小朋友。同時，臺灣樂高®今年持續推動年度公益計畫「Build To Give」，以「傳遞愛」為核心精神，期望透過積木的創意力量，陪伴更多偏鄉孩童勇敢築夢。

樂高®聖誕喵出沒！「玩樂聖誕 樂在其中」首度陪伴臺中市民歡慶聖誕佳節。（臺灣樂高®提供）