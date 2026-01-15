臺中女監《陽光女子合唱團》公益電影放映 點亮希望之光

導演林孝謙(左)、編劇呂安弦(右)及演員何曼希(左二)親臨現場，典獄長林順斌(右二)致詞。（台中女監提供）

冬日的大肚山頭雖有冷風襲來，臺中女子監獄的活動中心內卻流淌著陣陣暖意，監方特別於今(15)舉辦《陽光女子合唱團》公益電影放映活動，邀請導演林孝謙、編劇呂安弦及演員何曼希親臨現場，與約1000名收容人展開一場關於愛與重生的心靈對話。

典獄長林順斌感性表示，雖然收容人在法律限制下行動受限，但透過電影與音樂的藝術感染力，希望能幫助大家在侷限的空間裡，依然能感受到心靈的自由與美好。

放映過程中，長達135分鐘的電影《陽光女子合唱團》深深觸動在場每一位觀眾。映後，林孝謙導演、編劇呂安弦及演員何曼希與收容人面對面交流，分享鏡頭背後的生命故事，收容人也踴躍分享觀影心得。

導演、編劇和演員與收容人互動。（台中女監提供）

其中一位帶著年幼孩子在獄中生活的母親，含著淚水感性表示：「在監獄裡帶著孩子生活，心裡其實很不好受，總覺得很對不起孩子，但今天看到電影裡的人即使遇到困難也沒放棄，讓我明白，雖然我犯了錯，但我還是可以努力做一個好媽媽。」她提到，「孩子就是我的小陽光，我會珍惜每一天陪伴他的機會，並努力讓自己變得更好，做一個讓孩子驕傲的媽媽。」這番真誠的表白讓現場許多人動容，也展現了母親即使身處困境，對孩子的愛與對未來的期待，依然是支持收容人改過自新的最大動力。

活動尾聲，全場千人齊聲合唱電影主題曲〈再見的時候〉，嘹亮的歌聲中充滿了對過去的不捨與對家人的思念，但這份情感最終化為堅定的力量，如同照亮前路的光芒，指引著她們通往新生的方向。

