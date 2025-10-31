臺中嬤購物完「記憶斷片」找嘸車 暖警陪走助尋回





「警察先生，我的機車不見了！」72歲的顧姓婦人心急如焚地由兒子載來報案稱愛車停在烏日區某全聯前「不翼而飛」。母子倆於周遭來回搜尋仍遍尋不著，員警安撫婦人情緒，協助他回想離開全聯後前往何處，陪著婦人徒步地毯式搜索，果真在距離約1公里遠的銀行路旁尋獲機車，讓婦人不斷向員警道謝。

一對母子日前10時30分許急忙進臺中市政府警察局烏日分局烏日派出所，稱母親機車不翼而飛。顧婦表示，8時30分騎車至全聯購物，逛了約20分鐘後，竟然想不起機車停在哪，她在附近找了好久，還call兒子來相助。母子倆花了１個多小時仍找不到機車，只好尋求員警協助。

員警到場先是安撫婦人的情緒，查看購物發票確認結帳時間，接著調閱商家監視器畫面，發現機車並非遭竊，而是由婦人自行騎離！「您今天早上除了全聯，還去了哪裡？」員警耐心詢問，終於從婦人斷片、零碎的記憶中拼湊出關鍵線索——「9點曾到合作金庫提款」。「阿嬤，您的機車可能還停在銀行旁邊喔！」員警立刻陪同婦人沿路找尋，5分鐘順利找到停在銀行路邊的機車。

原來婦人結帳完畢時，發現錢所剩不多，於是騎車前往銀行領錢，領錢完卻走路回到全聯。婦人相當不好意思因一時記憶斷片讓員警忙著找車，感謝員警積極的協助。

烏日分局分局長劉雲鵬表示，有時記憶並不可靠，提醒民眾外出時，若將愛車停放在不熟悉路段或停車場時，為免因巷弄多、景色相似等而忘記停放地點，建議可記下附近清楚地標、或以手機拍照停放點、或以通訊軟體Line功能「位置資訊」記住自己停車位置，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

