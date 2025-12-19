臺中市北區健行路改善完工 打造安心通學環境

記者張秉淞／臺中報導

臺中政府持續推動人行道環境優化，為提升北區健行國小延伸至忠明高中一帶通學安全及健行路行車品質，建設局爭取中央補助共斥資8,097萬元推動周邊道路人本改善工程已順利完工。市長盧秀燕今（19）日親自主持完工典禮表示，這次工程拆除天橋及地下道，將人行道拓寬至2.5公尺並優化無障礙斜坡道設計，同時增設左轉偏心車道，讓學童、長者與行動不便者皆能安全通行，兼顧行車順暢。

「今天不是市長的身分，是北區的女兒回家！」盧秀燕指出，北區人口比例及面積較廣，許多道路及建設日漸損毀老舊，因通學與通勤需求密集，市府將人行環境改善列為施政重點，持續推動道路燙平及人本交通建設，如過去花費近1億元整修忠明南路。這次工程除提升健行國小及忠明高中周邊通學安全外，也同步優化區域通行動線，特別感謝立法院副院長江啟臣、市議員陳政顯及陳文政支持，也感謝市府建設局團隊，北區建設不只開工，更順利完工。

建設局長陳大田說明，此次道路人本改善工程著重提升行人安全與無障礙空間營造，除道路燙平外，更將人行道拓寬至2.5公尺、優化89處無障礙斜坡道、改善17處路口行人安全及13處左轉偏心車道，影響人行道空間的公共設施天橋1座及4處人行地下道也進行拆除，創造行人友善空間。在都市景觀優化方面，則透過路口號誌纜線下地、路燈及號誌全部換新，改善街道視覺雜亂問題。

陳大田表示，此次改善範圍包含健行路（健行路964巷至梅川東路）及健行路864巷，完成人本環境長度約1.3公里，總經費約8,097萬元，並成功爭取中央補助50%。為提升行車品質，工程於重要路口增設偏心左轉車道，有效減少車輛等待時間，降低交通延滯與路口衝突。未來將持續針對學校周邊及人車衝突較高路段進行系統性檢討改善，打造安全、友善且宜居的城市通行環境。

為提升臺中市北區健行國小延伸至忠明高中一帶通學安全及健行路行車品質，建設局爭取中央補助共斥資8,097萬元推動周邊道路人本改善工程已順利完工。市長盧秀燕今日親自主持完工典禮。（記者張秉淞）

