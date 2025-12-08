臺中市十大伴手禮票選報名起跑 江啟臣、楊瓊瓔同台力挺

工策會指出，「十大伴手禮首獎」分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」兩組，各取總分最高前10名，合計20名。（圖：中市府提供）

「2026第17屆臺中市十大伴手禮」票選活動即日起開放店家網路報名，至12月26日截止，今（8）日舉辦報名起跑記者會，邀請在地優質伴手禮店家踴躍報名；臺中市工商發展投資策進會將在明年1月10日到11日，於市政府前廣場舉辦現場票選及市集活動，歡迎民眾一起見證百大好禮店家同場較勁，投票支持心目中的臺中伴手禮代表。

工策會總幹事黃于珊表示，盧秀燕市長及市府團隊推行「慶典經濟」政策，「臺中市十大伴手禮」票選活動由工策會辦理至今邁入第17屆，不僅是產業競賽，更是臺中城市品牌的年度代表盛事。獲得十大伴手禮及好禮標章的店家，都能獲得極大行銷機會，將票選人氣轉化為實際消費動能，帶動業績成長；得獎商品也在市府各局處支持下，成為各類國際交流場合及重大活動的指定贈禮，如國慶焰火璀璨臺中禮盒、世界棒球經典賽貴賓伴手禮等，讓「臺中之光」在國際舞臺上發光發熱，成功將優質品牌行銷海內外。

下屆臺中市長熱門人選，立法副院長江啟臣與立委楊瓊瓔同台力挺，江啟臣副院長說送禮首選「臺中市十大伴手禮」，立法院接待外賓的禮品至少一半以上都是選購臺中的優質品牌，深獲賓客好評，他也即將帶上臺中伴手禮出訪新加坡，讓國際看見臺中好禮；楊瓊瓔委員表示，糕餅業一年創造超過200億經濟產值，並持續進步創新，每年誕生各式各樣具有特色的十大伴手禮，帶領產業潮流，期許2026年能再見證十大伴手禮再創高峰。

臺中市糕餅公會理事長紀旭東表示，因著十大伴手禮光環的加持，公會在推廣臺中的糕餅伴手禮到國際市場上更有競爭力，海外的消費者也都對臺中的產品有高度的興趣與信心；臺中市好禮協會理事長王曉薇指出，這屆活動的選拔機制，讓更多新秀業者與特色伴手禮有發揮的空間，大家都摩拳擦掌非常期待能看到優秀的品牌同場較勁，更是教學相長，創造良性競爭。

工策會說明，為響應全臺規模最大、亞洲獎金最高的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」本週末於臺中市政府1樓廣場盛大登場，將匯聚來自俄羅斯、日本、韓國、香港等多國世界級選手；為迎接國內外參賽選手及觀賽民眾，臺中市好禮協會業者亦推出優惠活動，消費者至特約店家喊出「我愛好禮鋼鐵人」或「I love Taichung Gift Iron Man」口號，即可享優惠，邀請民眾於12月13日、14日一同前往觀賽，感受臺中城市運動的熱血能量。

工策會指出，「十大伴手禮首獎」分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」兩組，各取總分最高前10名，合計20名；入圍百大好禮者將獲頒官方認證「好禮標章」，希望為店家帶來宣傳效益、提升品牌知名度。（張文祿報導）