臺中市后里區「花彩繽紛 薯香后里」圓滿落幕

后里區年度農業盛事—「馬鈴薯暨花卉產業文化活動」，參加插花行列宏大，讓全國民眾認識后里農業的發展歷程與特色。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

臺中市后里區年度農業盛事—「馬鈴薯暨花卉產業文化活動」於昨、前兩天於后里區公所旁（三光路與公安路交叉口）圓滿落幕。區長賴同一表示；這項活動是配合臺中市政府推行「台中Hi8‧全城開趴」八大活動將輪番上陣，邀請全國旅客把握2025年最後旅遊檔期，走進台中，感受滿城歡樂與城市魅力。今年以「花彩繽紛 薯香后里」為主題，結合在地農業、文化與觀光，規劃一系列豐富多彩的活動，邀請全國民眾一同前來感受后里的農業魅力與在地熱情。

活動時間為每日上午十時至下午四時，特別邀請明日之星杜忻恬擔任開幕嘉賓，以其動人歌聲為活動拉開序幕。活動期間還有深受小朋友喜愛的Lulu姊姊歡樂帶動唱、小丑氣球魔術秀，以及歌手李李、阿射、阿岳、木堅等表演輪番接力演出，帶來豐富多元的音樂與互動表演，讓現場氣氛熱鬧非凡。

后里區公所表示；活動精彩可期，現場設有農遊市集，匯集在地優質馬鈴薯、新鮮花卉及各式農特產品，讓民眾一次購足后里最優質的農產、花卉展示，將呈現后里花卉的繽紛多彩以及插花體驗、美食品嚐、寓教於樂的食農教育專區，打造后里最具特色的歲末農業文化嘉年華。

后里區長賴同一表示，后里地區因得天獨厚的氣候與土壤條件，馬鈴薯種植面積達一百公頃，年產量約三千公噸，品質優良深受市場好評；花卉產業更是蓬勃發展，種植面積超過一百八十公頃，生產的百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴等花卉品質優異，聞名全台。此次活動特別規劃「食農厚你（后里）踩點趴趴go」主題行程，帶領民眾實地走訪后里特色景點與農場，深度體驗在地產業文化與自然風光，認識后里農業的發展歷程與特色。