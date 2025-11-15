臺中市寄養家庭表揚授證典禮 無私奉獻用愛相伴幫助寄養兒少找回希望

▲吳松憲、石素貞伉儷(圖右二與右三)是30年資深寄養家庭。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】南台中家扶中心承接臺中市政府社會局委託辦理寄養服務，今(15日)上午舉辦「114年度臺中市寄養家庭表揚暨授證典禮」，共有47戶現職寄養家庭和5戶新加入的寄養家庭參與，現場頒發寄養家庭證書，感謝他們的無私奉獻。特別表揚2戶資深退休寄養家庭以及8戶服務5年以上的資深寄養家庭，社會局副局長林資芮親臨致意。

寄養兒少多半在成長過程中經歷創傷，容易伴隨情緒與行為困擾，影響身心及學習發展，因此寄養家庭的照顧與角色更為重要。目前平均每月約有60名兒少接受南台中家扶中心的寄養服務，其中近半是學齡前兒童，高達六成五屬於特殊兒少，照顧面臨重重考驗。典禮後隨即是親子旅遊，讓辛勞的寄養爸媽與孩子一同放鬆，舒緩身心。

無條件的包容 寄養服務用愛相伴二十載

錦紅媽媽自民國93年投入寄養服務列以來，已陪伴寄養兒少超過21個年頭，照顧過10多位孩子。她不僅用心照料生活，更積極串聯各項資源，如與學校建立聯繫網絡、擔任愛心工作、與醫療院所合作，確保寄養兒少的身心健康獲得妥善照護。曾有一名腦傷導致多重障礙的寄養童，她不辭辛勞、全力照顧，甚至自掏腰包協助醫療與復健，只希望孩子能擁有更好的生活。錦紅媽媽說：「每個離開的孩子，只要願意回來，我都會張開雙手接納，讓他知道這裡永遠是他的家。」

▲寄養家庭踴躍參與在職訓練，培養照顧知能與時俱進。

秉持回饋社會初衷 寄養情誼延續二十五年

金劍鳴、謝寶玉伉儷於民國88年加入高雄家扶的寄養服務，103年搬遷至台中後，仍秉持熱忱加入南台中家扶中心的寄養團隊，至今已服務約25年，陪伴約13名寄養兒少長大。他們提供穩定生活環境，安排孩子學習參與多元活動，並時常給予讚美及肯定。劍鳴爸爸回憶，自己童年時期的成長環境艱辛，因此希望在有能力時回饋社會，幫助更多需要關懷的孩子。在寶玉媽媽與家中四個子女的全力支持下，敞開家門，讓愛進駐，以溫暖的陪伴成為身心受創孩子們的避風港。

深情守護寄養兒少 堅持三十年不喊累

吳松憲、石素貞伉儷自民國84年擔任寄養家庭轉眼間已經30年，共照顧超過30名寄養兒少。曾經帶過兩個月大的寄養童，因為轉換環境，孩子缺乏安全感，導致半夜經常驚醒大哭，儘管兩人睡眼惺忪，仍打起精神安撫、陪伴孩子入睡。雖然兩人都有各自的工作，夫妻倆互相合作，積極帶去醫院評估和療育，讓孩子逐漸跟上同儕的程度。他們說：「孩子的潛力無窮，只要用愛、用心陪伴，看到孩子的成長與進步，就是最大的快樂。」在這些投入寄養服務的歲月裡，他們不僅是孩子生命中的依靠，也在過程中學習「愛人」與「被愛」。

錦紅媽媽(圖中)獲得資深退休獎表揚，社會局副局長林資芮(圖左)親臨致意感謝。

打開家門讓愛住進來 寄養家庭招募中

南台中家扶中心自民國72年接受臺中市政府委託辦理寄養家庭服務，讓需要暫時離家的孩子(可能因身體虐待、性虐待、精神虐待、嚴重疏忽、家長入獄、無力照顧、遺棄失依等)，仍能在充滿愛與穩定的環境中長大，寄養社工除定期訪視確保寄養兒少的適應狀況，也要辦理訓練課程，為寄養家庭儲備多元照顧能力，才能讓孩子得到適當照顧，建立情感依附，漸漸地找回對人的信任。連續多年南台中家扶中心的寄養業務獲得評鑑優等，值得肯定。

南台中家扶中心扶幼主委謝瑾瑜表示，寄養家庭的陪伴，是許多孩子生命中的重要支柱。每一段寄養旅程，都是一場愛的修行，感謝寄養家庭長年以來的無私付出，讓孩子在艱難中看見希望，也讓社會因愛更溫暖。邀請大家「打開家門 讓愛住進來」加入寄養家庭行列，諮詢及報名專線04-2313-1234轉寄養組。（照片南台中家扶提供）