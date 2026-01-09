臺中市工程成果獲6都關注 成為建設交流學習標竿

記者張秉淞／臺中報導

臺中市重大工程成果持續受到6都縣市關注，成為跨市建設交流的重要學習標竿！臺南市議會工務委員會盧崑福、周奕齊議員偕同臺南市政府水利局長邱忠川、工務局副局長鄒譽名、研考會副主委陳仲杰及新聞處等共20位同仁，昨（8）日蒞臨臺中進行建設參訪，由臺中市政府建設局長陳大田代表市長盧秀燕接待，實地走訪城市綠肺核心「中央公園」及全臺屋頂曲面最複雜、採用最多空間桁架結構的「臺中國際會展中心」。

臺南市參訪團對於臺中市政府在城市整體營造與國際級會展建設上的投入與成果表達高度肯定，並表示親身體驗後，深刻感受到工程規模與整體氣勢，相關經驗極具參考價值，將帶回臺南作為推動市政建設的重要借鏡，期盼持續提升整體建設規模與城市發展能量。

陳大田表示，市長盧秀燕高度重視城市整體發展與重大公共建設推動，秉持「開不了工的要開工、完不了工的要完工」施政精神，持續以高標準規劃與嚴格品質管理，推動兼具前瞻性與國際競爭力的建設工程；中央公園與臺中國際會展中心正是市府整合都市計畫、綠色永續及產業發展的重要成果，透過跨域整合與精緻施工，不僅提升城市機能，也展現臺中邁向國際城市的關鍵實力，樂見各縣市藉由交流相互學習，共同提升整體市政建設水準。

盧崑福表示，他讚許臺中大型建設模式中央公園及臺中國際會展中心的規劃與執行，不僅兼顧綠地、休憩及城市功能，也展現國際級會展場館的專業水準。盧崑福認為各項建設應向臺中學習，借鏡臺中在規劃、施工及管理上的經驗，提升臺南市政建設規模與品質，打造更完善的公共空間與市民生活環境，促進2市城市發展交流與共同進步。

建設局進一步說明，「中央公園」位於水湳經貿園區，面積達67.34公頃，為臺北大安森林公園的2.58倍，憑藉優越區位與廣大腹地，已成為辦理大型城市活動的首選場地，近年市民野餐日、中臺灣元宵燈會及跨年晚會等活動皆在此舉辦；此外，臺中國際會展中心及綠美圖亦坐落其中，使中央公園成為城市建設含金量最高的核心。今日參訪團隊實地體驗擁有全臺最長32公尺溜索的「飛行美樂地」遊戲場、網美私房拍照景點「芒草區」，以及最新、最Chill的咖啡打卡據點「Funkyland」，深刻感受中央公園將輕鬆綠意自然融入市民日常生活的魅力。

此外，「臺中國際會展中心」擁有全臺屋頂曲面最複雜、使用最多空間桁架的特色設計，曲面屋頂塑造出簡潔優雅的天際線，宛如承載夢想飛向國際的巨型魔毯。場館已取得鑽石級綠建築證書及銅級候選智慧建築證書，可提供2,360個展覽攤位及2,200席國際會議廳，具備舉辦國際性展覽與會議論壇的能力。自去年10月試營運以來，已成功承辦多場大型展覽，展現臺中在國際會展建設上的領先實力。

建設局表示，盧秀燕以最高標準把關每項公共工程，從規劃、設計到施工全程嚴格監督，並持續精進各項市政建設，致力提升城市品質與市民生活福祉，實現「富市臺中，新好生活」的市政願景。

臺中建設引領6都學習！臺南市政府團隊實地見證中央公園與國際會展中心成就。（中市府建設局提供）