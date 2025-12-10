臺中市建造執照與施工管理114年度考核成績出爐 連年蟬聯全國最高殊榮

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】內政部公布114年度各縣市建築管理相關考核結果，臺中市在「建造執照與雜項執照核發項目」及「建築物施工管理業務考核」兩大領域再度奪下最高等級「特優」肯定。市府不僅在制度管理、流程創新及智慧化治理上深獲中央肯定，更展現連年保持卓越表現的執行力與治理成果。

於觀摩活動上致贈內政部本市編訂之建管法規書。（圖/臺中市政府都市發展局提供）

一、建造執照與雜項執照：連續 6 年都會型甲組特優 兩度滿分肯定專業

臺中市自109年起，連續六年於內政部「建造執照與雜項執照核發項目」蟬聯都會型甲組特優，近兩年（112、113年）更拿下滿分100分，成績亮眼。

隨著臺中市人口持續攀升、房市蓬勃發展，市府在建造執照審查上展現高度品質管控。對已核發案件依規模比例進行「建築設計」、「結構安全」、「綠建築設計」及「地基調查」等重點項目抽查，確保技師簽證品質與公共安全水準一致。市府也定期與建築師公會溝通缺失樣態、辦理教育訓練，有效提升專業審查品質。

在流程創新上，臺中市推動多項精進措施，包括：建造執照無紙化審查、建管得來速APP查詢進度、擴大委託建築師公會審查範圍、扁平化決行層級等，顯著提升申請效率、縮短審查時間。

臺中的審查制度更獲中央青睞。113年初，全國建築管理機關齊聚臺中觀摩審核流程與抽查制度，市府分享多年精進成果，成為各縣市借鏡的示範城市。

臺中市現場說明建造執照審查無紙化操作系統，並提供展示供各縣市政府實際體驗。（圖/臺中市政府都市發展局提供）

二、施工管理業務：全國唯一連續八年特優 數位治理成效受肯定

內政部亦公布「114年度建築物施工管理業務考核」結果，臺中市以滿分再度獲得「特優」，成為全國唯一連續八年蟬聯此殊榮的直轄市政府，展現市府在施工管理、智慧監控與公共安全上的領先地位。

數位化監管 讓施工透明更有效率

都發局自107年建置「建築物施工管理e化管制系統」，整合開工申報、樓層勘驗到使用執照核發的全流程，全面線上化，提高行政透明與效率。「施工管理e化APP」提供即時推播，讓工地狀況、異常事件能迅速掌握；未來更將導入AI監控與風險預警，提高判讀精準度並兼顧節能減碳。

落實工地自主檢查。（圖/臺中市政府都市發展局提供）

土石方流向全程透明 杜絕非法棄置

自110年起，市府啟用「營建剩餘土石方GPS管理系統」，要求運輸車輛回傳軌跡，即時監控土石方流向，有效防止違規棄置。後續將配合中央導入電子聯單制度，並同步修訂去化法規，打造可追溯、完整透明的管理體系。

專業監督 強化工地安全

市府與專業公會合作，提供進度勘驗、鄰損會勘、專案稽查等技術支援，確保第三方監督的公正與嚴謹。自113年度起更逐年編列預算，加強深開挖、高樓層施工架等高風險工地的專案稽查，落實「預防重於補救」理念。

落實工地專案稽查。（圖/臺中市政府都市發展局提供）

市府持續精進 打造安心宜居的城市

都發局長李正偉表示，臺中市能連續八年榮獲特優，象徵市府在專業治理、數位監理與嚴謹稽查上的長期投入已見成效，未來將持續強化智慧化工具、深化現場稽查制度，並結合公會資源，全面提升施工品質與安全。

市長盧秀燕指出，市府將善用AI技術、跨局處協作以及專業團體力量，持續優化施工管理，以打造更安全、宜居的生活環境，讓市民「安心安居、樂享生活」。（臺中市政府都市發展局 廣告）