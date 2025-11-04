臺中市採購走動式教育訓練真貼心 解決同仁採購問題

走動式教育訓練課程學員上課一隅





本市幅員遼闊，為提供較遠地區機關學校同仁參與採購訓練具便利性及多元性，本府採分區辦理採購走動式教育訓練，藉由與區公所及機關跨部門合作方式辦理，協助解決本府同仁採購疑義。

本府走動式採購教育訓練有3大特點:

> 特點1:「就近學習」的上課模式

上課地點採分區辦理，今年度舉辦地點包括-和平區、沙鹿區、東區、大甲區及東勢區等區公所共5場，該區採購同仁享有優先參加學習機會，以利較偏遠地區學員就近參訓，提升學習意願。

> 特點2:「精進實務」的課程主題

設計課程主題係針對同仁常面對的採購實務問題，如「履約管理及驗收之實務研討」或「最有利標採購實務案例解析」等，進行採購實務案例解析與討論，課後並辦理實務問題研討座談會，為同仁解惑。

> 特點3:「量身訂做」的採購訓練

針對個別機關業務需求，設計專屬機關採購主題課程，解決機關因特殊業務屬性之採購需求所產生採購疑異，充分發揮行政一體及展現市府團隊合作優質效能。

為建構公平、公開、公正之採購制度與優質環境，強化採購人員專業知能及提升採購品質與效率，秘書處積極辦理多元策進輔導措施將專業知能廣泛地分享、運用及創新，讓採購業務更為精進，建立更優質採購形象，提升本市競爭力，構築幸福大臺中。(臺中市政府秘書處廣告)

