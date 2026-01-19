臺中市攜手Peanuts團隊 打造全臺最可愛交通安全城市

記者蕭宇廷／臺中報導

臺中市政府交通局今（19）日正式宣布，將攜手全球知名Peanuts（花生漫畫）團隊，以Snoopy及其經典角色，打造全臺最具辨識度與親和力的交通安全城市；計畫把交通安全理念融入日常城市場域，從人行號誌燈、公車候車亭、捷運站、停車場到校園周邊，全面導入溫暖、可愛且高度辨識的視覺設計，讓市民與旅客在日常移動中，以更輕鬆、友善的方式理解並落實交通安全。

交通局表示，這次合作將自2026年第一季起分階段啟動，不僅是臺中首次大規模導入國際角色IP於交通工程與宣導設計；更是全臺首度以「城市級規模」串聯多元交通運具的沉浸式安全體驗，展現臺中在交通治理與城市美學上的創新作為。

為迎接計畫正式啟動，並提前凝聚全民關注，交通局特別規劃前導暖身活動，自即日起至2月22日於市政公園展出3公尺高Snoopy與Olaf大型氣偶，以及多組FRP立體裝置與拍照打卡點，打造「搶先版」Snoopy交通安全主題區，邀請市民提前感受臺中交通新主張的第一步。同時，市政公園周邊路口也將率先導入Snoopy造型人行號誌燈，於既有3燈式號誌中融入角色經典站姿，讓城市街景更具趣味與親和力。

在大眾運輸場域方面，交通局規劃自今年起，於市政公園周邊重要路線公車站，陸續推出Snoopy主題公車候車亭及公車車體視覺；電子站牌，也將結合Snoopy與角色兄弟姊妹呈現等候資訊。部分路線更規劃於沿線公車亭，刊登「分段式Snoopy漫畫」，讓乘客搭乘完整路線、即可欣賞完整故事；並結合交通安全宣導，使公車成為移動中的城市微型展場。

此外，交通局也將於今年全年在市政公園周邊市府營運的特定停車場，導入主題視覺布置，從入口、電梯、繳費機到停車格塗裝，全面融入Snoopy角色元素，打造親子與旅客必拍的新亮點。同時選定市政公園周邊示範學校，進行校園周邊主題化改造，包含交通安全標語更新；並規劃由孩童參與的Snoopy交通安全著色活動，落實交通教育向下扎根。

交通局強調，「跟著史努比，歡迎安全遊臺中」，不只是視覺改造或授權合作，而是透過Snoopy跨世代、具療癒力的形象，讓交通安全自然融入市民生活，打造更友善、更有溫度的城市交通環境。

未來也將持續與Peanuts團隊密切合作，依各階段規劃調整細節，兼顧視覺創意與公共安全標準；期待2026年由Snoopy陪伴市民安心穿梭城市，在日常中感受交通安全與城市溫度。

「臺中交通新主張－feat.花生漫畫年度企劃」2026正式啟動，打造全臺最可愛的交通安全城市。（臺中市交通局提供）