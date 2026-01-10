臺中市清水區玉京天公祖總廟舉辦龍柱完成大典

記者張秉淞／臺中報導

位於臺中市清水區的玉京天公祖總廟，由財團法人玉皇大帝增福基金會募資籌建，今（10）日舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，市長盧秀燕親自到場致意，與地方民意代表、宗教界人士及眾多善信大德共同見證廟宇興建的重要里程碑。盧秀燕表示，龍鳳呈瑞龍柱的圓滿完成，象徵工程穩健推進，期盼在玉皇大帝庇佑下，後續工程平安順利，未來成為清水地區重要的信仰中心，守護地方、造福市民。

盧秀燕指出，今日代表臺中市政府感謝增福基金會董事長蔡添壽，承繼父母「以孝為先、回饋社會」的家訓，結合個人信仰、企業經營理念與公益使命，推動玉京天公祖總廟興建，相信經過莊嚴、順利的大典後，興建一定會圓滿順利，保祐國家國泰民安、國民幸福圓滿，最後祝福玉京天公祖總廟香火鼎盛，神蹟顯現，信徒滿天下。

今日立法院前院長王金平、立法院長韓國瑜同臺出席大典，王金平期待廟宇順利完工後，成為宗教的起點、未來來台觀光的旅客必參拜之處；而韓國瑜感念蔡董事長對宗教及社會的付出，期待這份無私奉獻的精神能淵源流傳。

民政局長吳世瑋表示，玉皇大帝增福基金會自102年設立以來，秉持宗教仁愛精神，以闡揚道教教義、淨化人心為宗旨，長期投入公益慈善、社會教化及地方關懷，對地方安定與社會發展具正面影響，未來廟宇落成後，將成為地方重要的信仰中心與公益據點，透過宗教力量關懷弱勢、回饋地方，發揮信仰安定社會的重要功能。

吳世瑋補充，蔡董事長同時也是清水區協羽機材工業股份有限公司董事長，帶領公司發展成為全球最大的閥門及管材生產商，蔡董事長經營企業踏實穩健，持續推動傳統產業升級轉型，並堅持「根留台灣」，不僅在產業界建立良好口碑，也長年投入公益事務，展現企業家應有的社會責任。

蔡添壽說明，玉皇大帝統御諸天、護佑萬靈，玉京天公祖總廟於民國108年動工，占地約4,588坪，規劃興建主廟約880坪，為地上15樓、地下2樓建築物，未來落成後，可望成為全臺最大的天公廟，期望在天公庇佑之下，促進宗教和諧、社會安定，並為世界祈願長久和平。

位於臺中市清水區的玉京天公祖總廟，由財團法人玉皇大帝增福基金會募資籌建，今（10）日舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」。（中市府民政局提供）