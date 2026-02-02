臺中市溫馨快遞35年不間斷 陪伴弱勢家庭過年關

記者蕭宇廷／臺中報導

臺中市政府自民國81年起辦理「溫馨快遞」活動，連結民間團體與善心人士公私協力，每年發放400戶家庭慰問金與物資福袋，連續35年、共陪伴9,000多戶家庭度過人生的艱難時刻。臺中市社會局長廖靜芝今（2）日前往關懷隔代教養家庭，為祖孫倆送上實際支持。

臺中市社會局說明，4歲軒軒雙親入監由外婆獨力照顧，但軒軒有發展遲緩等狀況，外婆只能一邊照顧他，一邊兼差賺取微薄收入，無法穩定工作。社工介入服務後，申請相關福利資源，希望減輕外婆的生活與經濟壓力；也協助軒軒接受早期療育，定期關懷訪視，陪伴他穩定成長。

「每一份關懷，都是在告訴家庭他們不孤單。」廖靜芝表示，臺中市14個家庭福利服務中心，每年服務近萬戶弱勢家庭，透過公部門與民間資源整合，讓關懷不只是一次性的協助，而是持續陪伴家庭走過低谷。

臺中市社會局呼籲，春節期間如民眾遇到困難，或發現身邊有需要協助的家庭，可撥打1999市民專線通報或聯絡鄰里長，大家多一分留意與關懷，共同守護城市中的每一個家庭。

臺中市溫馨快遞35年不間斷，陪伴弱勢家庭平安過年關。（臺中市社會局提供）