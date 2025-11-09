臺中市立仁愛綜合長照機構團體與個人奪金照獎

經營長照成果卓越，慈濟臺中長照團隊營運的台中慈濟護理之家與臺中市立仁愛綜合長照機構，在2025臺中金照獎花開並蒂，榮獲「卓越Ａ單位」第二名與「卓越住宿型機構」第三名兩項團體獎。

個人獎部分，臺中市立仁愛長照機構徐鐿庭奪得「長照新星獎」第二名，陳秋珍還入圍今年首度增加的「長照巨擘獎」，顯見慈濟臺中長照團隊在長照能力與品質的大幅提升。

廣告 廣告

臺中市立仁愛綜合長照機構才啟業滿周年，就摘下團體與個人獎項殊榮，機構主任陳秋珍表示，自佛教慈濟醫療財團法人承接臺中市立仁愛綜合長照機構經營後，團隊秉持尊重、健康、用心、快樂、如家的「五福照護」提供服務，獲獎的鼓舞，將帶動同仁持續推動產學合作、連結社區與國際精進照護視野，成為讓「長輩安心倚靠、家屬放心託付」的長照機構。 陳秋珍投入長照服務十年，從零開始參與臺中市立仁愛綜合長照機構的籌設與管理，以「有心就有福，有願就有力」的精神帶領團隊，入圍「長照巨擘獎」。他說：「榮耀屬於每一位用愛與專業守護老寶貝的夥伴！」他期許未來以更前瞻的視野，為長照3.0的推動貢獻心力，讓長輩有尊嚴、有溫度安度幸福晚年。

臺中市立仁愛綜合長照機構同仁徐鐿庭以「鐿心守護，庭愛相伴」專業熱忱奪得「長照新星獎」第二名，他感謝同仁互相扶持，更感謝長輩和家屬願意依靠與託付，「工作雖然辛苦，但能看見長輩的笑容、家屬的安心，就是最值得的回報！」他也將每次的陪伴作為傾聽與理解的橋樑，讓長輩感受被尊重與珍惜，信任與互動是他持續努力、永不放棄的最大力量。

台中慈濟護理之家以專業整合服務榮獲「卓越Ａ單位」，護理長范姜玉珍表示，Ａ單位肩負受理評估、擬定照顧計畫並轉介Ｂ、Ｃ單位的重任，自2019年起持續作為長照服務的守門人，他表示：「我們不僅重視長輩身體的照護需求，更關注家屬在照顧歷程中的身心靈健康，力求在每次服務中展現全人照護的精神。」

台中慈濟醫院副院長莊淑婷擔任活動貴賓，他表示：「長照服務需要幫助的人，真的是一件非常辛苦的任務！」他讚許同仁金照獎優異表現，也謝謝評審肯定佛教慈濟醫療財團法人經營模式與服務人員的專業價值，將繼續樹立長照領域標竿，創造超高齡社會長輩的福祉。

撰文／攝影：陳彥儒