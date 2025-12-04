臺中市農會285公頃稻田轉作國產大豆 700公噸豐收新鮮上市

《圖說》台中市農會國產大豆豐收新鮮上市。

【民眾網諸葛志一臺中報導】臺中市農會配合中央政策活化農地，推動國產非基改大豆契作計畫，今年種植總面積超過285公頃且已於11月起陸續採收，4日於龍井區契作田區特別舉辦採收儀式，宣布台中優質大豆已豐收並準備上市。

台中市農會林育葦總幹事表示，在食安風暴不斷襲來的大環境中，農會每年執行「國產非基因改造大豆契約收購推動計畫」，堅持在追求卓越的道路上逐步擴展大豆契作的版圖，以協助政府改善休耕輪作問題。今年非基因改造大豆契作面積達285公頃，相較去年增加45公頃，預估的總產量達到700公噸之盛景。為確保農民的辛勤耕耘有所回饋，農會保證以每公斤30元田邊收購，提昇國產大豆競爭力的同時也讓更多的人有機會品味台中市所生產的安全優質非基因改造大豆。

台中市農會指出，農會自104年起輔導農民轉作非基改大豆，以源頭管控為目標並增進地利，提高下期作水稻生產量；並以水旱田輪作方式減少農藥使用量，實踐合理化施肥。113年台中市共計150位農民參與非基改大豆種植，總面積超過240公頃，收成約400至425公噸，而114年種植總面積超過285公頃且已於11月起陸續採收。

《圖說》立法院副院長江啟臣及台中市農會林育葦總幹事（右）參與大豆採收。

為慶祝今年台中國產大豆豐收的佳音，台中市農會特別邀請龍井區太鼓班的成員們在活動上以太鼓演出拉開帷幕，為整場活動帶來了歡樂的氛圍，不僅為現場嘉賓帶來驚喜，也象徵著國產大豆田間生命的蓬勃與韌性。

此外，為提升國產大豆的經濟效益，台中市農會創立了「大純釀」及「BeanGo」品牌，開發純天然釀造的醬油、產銷履歷豆奶以及營養又健康的豆奶豆腐餅，並媒合各大行銷通路，於今年6月於全台3000多間7-11上市OPEN豆奶豆腐餅，以提升國產雜糧的附加價值。

台中市農會強調，國產大豆豐收是農民辛勤努力的結晶，希望透過這次活動讓更多人了解到台中國產非基因改造大豆的優質品質，不僅向大眾展現台中農業的成就，也希望大眾能更關注台灣農業的多元發展。