臺中市頒發傑出產業創新獎 盼共創經濟繁榮

記者蕭宇廷／臺中報導

第7屆臺中市傑出產業創新獎頒獎典禮，今（16）日在中市府集會堂盛大舉辦。臺中市政府經濟發展局長張峯源代表市長盧秀燕出席，並頒發4大類別、21個獎項，期許能樹立產業創新典範、帶動產業技術升級，共創臺中經濟繁榮。

「創新，臺中經濟的DNA！」張峯源表示，臺中不僅是臺灣重要的工商重鎮、更是驅動國家經濟成長的關鍵引擎，充滿源源不絕的創新動能。而「產業創新」是企業獲利的核心驅動力，臺中市擁有多家「隱形冠軍」企業，正是這種精神的最佳體現；讓他們有別於傳統依賴資本或規模模式，透過持續創新製程、提升附加價值，展現出令人驚豔的創新能量與堅韌生命力。

張峯源指出，市府作為企業最強而有力的後盾，長期與臺中市產業創新協會合作，鼓勵產業創新研發。尤其自盧秀燕上任以來，市府結合中央資源辦理臺中市地方型SBIR（小型企業創新研發計畫），累計補助臺中市250家企業、總補助款超過1.8億元，成功激勵在地產業勇於跨越傳統窠臼、投入創新轉型，創造「後廠」加值效益。

臺中市產業創新協會理事長謝舜星表示，在供應鏈重組的浪潮下，企業必須同時滿足國際標準與ESG要求。「產品創新」為產品注入新生命；「技術創新」透過導入先進製程與AI提升效率；「服務創新」利用數位化打造差異化優勢；唯有整合這3大面向並落實ESG，才能成就「卓越創新」的企業典範。協會將持續搭建平台，讓優秀企業相互觀摩、攜手迎向全球挑戰。

經發局提到，臺中近年在經濟表現屢獲民調肯定；而2024年「臺中購物節」更勇奪2025年美國泰坦創新大獎(TITAN Innovation Awards)「創新行銷活動(Innovation in Campaign - Integrated Marketing Campaign)」類別的最高榮譽「白金獎(Platinum Winner)」。在「公私協力」的創新執政理念下，創造臺中市可觀的經濟利益。

今日受獎的廠商，包括卓越創新組，眾程科技、鼎新數智；產品創新組，一騏發興業、三鋒機器、世協電機、臺灣思瑪科技、見得行公司、宥青國際、葉興機械、龍進自動機械。

技術創新組，上研機電、經緯度企業、實心食品、睿德系統、龍進自動機械；服務創新獎，則有臺華精技、幻誠科技、味榮食品、春靜藝造、泰陽道安科技、睿德系統。

創新與ESG雙引擎打造隱形冠軍，臺中市傑出產業創新獎頒獎典禮今日盛大舉辦。（臺中市經發局提供）