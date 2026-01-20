臺中強化數位治理 城市生活更輕鬆

記者張秉淞／臺中報導

臺中為全臺第2大城市，停車需求龐大。近年市府不只增加停車空間，更透過智慧科技、共享概念與城市美學，全面優化停車環境。市長盧秀燕今(20)日主持市政會議表示，她要求政府機關帶頭釋出車位，也用數位工具提升效率，讓停車更好找、更公平、更好用。未來，臺中會持續以市民需求為核心，引導科技創新，讓城市更智慧、生活更輕鬆。

盧秀燕表示，市民停車問題始終是市府施政的重中之重。近年來，市府不僅持續增加停車位，也同步推動智慧化與多項優化措施，雖然無法做到「一人一格」，但整體停車周轉率已明顯提升。她特別感謝交通局推動相關停車政策，其中「政府以身作則」釋出機關停車位供市民共享，活化下班後閒置空間，累計新增6、7萬個停車位，不少來自政府共享釋出，獲得社會各界肯定。

盧秀燕指出，市府持續導入智慧停車系統，透過App即時掌握各區停車資訊，並結合地圖導航，提升行車安全與便利性。同時兼顧城市美觀，改善停車場設計與路邊停車設備，避免破壞市容；並落實公平收費，確保公共停車位由市民共享。市府也透過明確需求，引導科技廠商投入研發，讓數位治理真正落實於市民生活，打造更智慧、便利的城市環境。

交通局長葉昭甫以「活絡停車供給 臺中市整體停車規劃暨執行成果」為題進行專案報告表示，市府推動「活絡停車供給」政策，從智慧停車、車位共享、新增車位及停車場再生等多面向著手，全面提升停車管理效能。葉局長說，盧市長上任後，已挹注逾百億元經費擴充停車量能，建置超過1萬格路邊智慧化車位，並導入複合式停車場概念，打造安全、便利且友善的停車環境。

葉昭甫指出，停車政策已由單純增加車位，轉為「有效管理與智慧運用」，以「讓車格被看見、被有效利用」為核心目標。市府持續優化「臺中交通網App」，整合找車位、即時剩餘格位與行動支付，並於商圈及景點設置停車資訊導引面板，即時引導車流，降低壅塞與碳排，智慧停車政策成效逐步展現。

葉昭甫說明，在車位共享與環境升級方面，市府秉持「先公後私」原則，推動機關、學校停車位離峰共享，並興建路外及複合式停車場，結合公園、學校與轉運設施。同時推動停車場再生計畫與電動車充電建置，落實智慧管理與綠色運輸。交通局強調，未來將持續以市民需求為核心，結合科技創新、制度優化與城市發展方向，精進停車政策與管理作為，全面提升臺中市停車服務品質，打造更順暢、更宜居的交通環境，落實盧市長「幸福宜居臺中」的城市願景。

